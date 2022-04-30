التضامن في أسبوع.. تقرير يرصد أنشطة الوزارة في الأسبوع| فيديو

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ إبريل، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ٢٣ أبريل

• وزيرة التضامن تشارك في جلسة بمجلس الشيوخ بشأن إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي.

• وزيرة التضامن تزور الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهاني بعيد القيامة المجيد، ويستقبلها رئيس الطائفة الإنجيلية القس الدكتور أندريه زكي وأعضاء الطائفة.

• وتشارك في احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ويترأس قداس صلوات عيد القيامة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في حضور أحبار الكنيسة.

الأحد 24 أبريل

• اللجنة الدائمة لوزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان تبحث معوقات سير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة وتقبل تقديم ذوي الإعاقات الشديدة لكشوف طبية سابقة بشرط التسجيل على منظومة الخدمات المتكاملة وعمل الكشف الوظيفي.

• بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء القباج تسلم عددًا من الأدوات الانتاجية لسيدات جمعية الوحدة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتعلن تنفيذ ما يقرب من ١٤,١٥٥ مشروعاً لتنمية المرأة على مستوى ٢٤ محافظة خلال عام ٢٠٢١.

• القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين لتنفيذ برامج التدريب من أجل التوظيف ودمج مستهدفي برنامج " فرصة " في وظائف لائقة بالمصانع والشركات في محافظات مستهدفة.

• القباج تلتقي عبر الفيديو كونفرانس بخبير الأمم المتحدة المسئول عن التقييم النهائي للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.

الاثنين 25 أبريل

• وزيرة التضامن تشارك محاربات السرطان بمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي حفل الإفطار بفرع الشيخ زايد الجديد" تحت التأسيس.

• ختام الدوري الرياضي لشباب وفتيات الجامعات المصرية تحت شعار "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش" بمشاركة ٢٥٠ شابا وفتاة من ٢٤ جامعة ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات".

• بنك ناصر الاجتماعي يتابع انتظام صرف المعاشات والمرتبات. وتم صرف أكثر من ٣٥٣ مليون جنيه للمعاشات خلال يومي الجمعة والسبت فروع البنك المختلفة.

الثلاثاء 26 أبريل

• وزيرة التضامن تلتقي بسفيرة سويسرا بالقاهرة لبحث عدد من الموضوعات ومنها قانون تنظيم العمل الأهلي وإمكانية التعاون بين البلدين في المجالات الاجتماعية.

• وتوقع بروتوكول تعاون مع منظمة هانديكاب انترناشيونال بشأن تحسين جودة نظام التأهيل ورفع كفاءة عدد من مراكز ومكاتب التأهيل التي تشرف عليها الوزارة.

• التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع بهدف تأمين جودة التأهيل والتعليم للأطفال ضعاف السمع.

• في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .. وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول التعاون بين "صناع الخير" و"اي فاينانس" لتطوير وتأهيل قرية الفارسية بالأقصر.

• وزيرة التضامن تشارك في مأدبة إفطار الأسرة المصرية بتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية.

الأربعاء 27 أبريل

• وزيرة التضامن تشارك في الاحتفال بليلة القدر بتشريف السيد رئيس الجمهورية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

• المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن خلو ٧ أعمال درامية من مشاهد التعاطي خلال أول ٣ أسابيع من رمضان ٢٠٢٢ ولا مشاهد لتدخين وتعاطي الأطفال.

• الدكتور مجدي عاشور يناقش قضية "تقبل الآخر" في ثالث حلقات البث المباشر التي تعرض على منصة وزارة التضامن الاجتماعي على الفيسبوك خلال شهر رمضان.

• التضامن الاجتماعي تختتم حلقات "أهل الحتة" في 30 رمضان، وترصد أثر الحلقات على الوعي بموضوعات التربية الإيجابية والسلام الأسري من أجل تعزيز القيو والممارسات الإيجابية.

الخميس 28 أبريل

• وزيرة التضامن تلتقي بسفير الدانمارك وتستعرض عدد من الملفات بالوزارة كما يبحثان أوجه التعاون بين البدين في المجالات الاجتماعية.

• وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بالشيخ مجدي عاشور لمناقشة خطة التسويق المجتمعي بالقضايا الاجتماعية والممارسات الإيجابية، وتعزيز حقوق الفئات المختلفة المستهدفة من التضامن.

• وتلتقي بابلو ماتيو ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وتناقش التوسع في مراكز تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر ورؤية الوزارة لشمول اللاجئين في مصر بسبل الحماية والتنمية الاجتماعية.

https://fb.watch/cI1I2iUfEC/