ألفت عمر تغادر مهرجان الجونة لأسباب خاصة| تفاصيل

أعلنت الفنانة ألفت عمر، عن مغادرتها مهرجان الجونة السينمائي لظروف خاصة لم تعلن عنها.

ونشرت صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك أثناء مغادرتها وعلقت عليها قائلة: “صباح الفل، لظروف خاصة مشيت بدري من الجونة”.

تعرض ألفت عمر للسرقة

وكانت قد استغاثت الفنانة ألفت عمر، بمتابعيها على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك بعد تعرضها للسرقة في باريس.

وكتبت: “حد يساعدنى محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لى الرجوع عايزة أنزل مصر بكرة أنا اتسرقت فى باريس الزفتة دى أول يوم ليا هنا ومعرفش حد هنا، كل فلوسى وكروت البنك كلها وخاتم ألماظ، بلد مليانة حرامية ومش دخلاها تانى”.