بسبب اهتمامهم بها بعد تعرضها للسرقة.. ألفت عمر تشكر مصر للطيران

تقدمت الفنانة ألفت عمر، بالشكر، لشركة مصر للطيران بعد اهتمامهم البالغ بها، بعند تعرضها للسرقة في باريس.

ونشرت ألفت عمر رسالة مصر للطيران لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "تحيه وشكر للشركة القابضة مصر للطيران برئاسة كابتن طيار احمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة على اهتمامهم بالسؤال عليا بمجرد ماعلم بما حدث لى فى باريس، إيمان بكر مديرة إدارة السوشيال ميديا فى الشركة القابضة لمصر للطيران بالتواصل معى عن طريق رسالة على الإنستجرام وفعلا تواصلت معهم وغيروا التيكيت انى اقدر انزل مصر انهارده بالليل بعد ما انهيت إجراءات بلاغ السرقة، شكرا من القلب".







تعرض ألفت عمر للسرقة

وكانت قد استغاثت الفنانة ألفت عمر، بمتابعيها على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك بعد تعرضها للسرقة في باريس.

وكتبت: “حد يساعدنى محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لى الرجوع عايزة أنزل مصر بكرة أنا اتسرقت فى باريس الزفتة دى أول يوم ليا هنا ومعرفش حد هنا، كل فلوسى وكروت البنك كلها وخاتم ألماظ، بلد مليانة حرامية ومش دخلاها تانى”.