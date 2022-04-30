روسيا تعلن تدمير 5 مستودعات للذخيرة وإسقاط 18 طائرة مسيرة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 4 مستودعات ذخيرة في أوكرانيا، وإسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إنه تم إسقاط 18 مسيرة وتدمير 4 منشآت عسكرية لأوكرانيا منها موقعان لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومحطة رادار، و4 مستودعات للذخيرة.

وأضاف "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 18 طائرة مسيرة، بما في ذلك ثلاث طائرات من طراز بريقدار"، فوق مناطق جورلوفكا، وشيرفوني أوسكول، وبيتمانوفو، وكراماتورسك، وكوزينكا، وكاربوفكا، وبوتيلينو، ونوفواختيركا، وفيليكي ليمان، وبريموجا".

كما أكد أن القوات الجوية الروسية حيدت أكثر من 20 قوميا متطرفا ودمرت 10 مدرعات خلال الليل.

وأكد أن المدفعية الروسية ضربت 359 هدفا للقوات الأوكرانية بما في ذلك 15 مستودعا لأسلحة صواريخ وذخيرة.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة الروسية ضربت بالصواريخ الجوية عالية الدقة أربعة مستودعات ذخيرة ووقود للقوات المسلحة الأوكرانية.

