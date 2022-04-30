شركة روسية: نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يسير وفق النظام الطبيعي

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها تزود الغاز الطبيعي لنقله عبر أوكرانيا إلى أوروبا بنظام عادي، وفق طلبات المستهلكين الاوروبيين، أي على مستوى 71,7 مليون متر مكعب.

وجاء في بيان صدر عن الشركة: "تزود شركة "غازبروم" الغاز الروسي لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بنظام عادي وفق أحجام طلبات المستهلكين الأوروبيين التي بلغت في 30 أبريل الجاري 71,7 مليون متر مكعب".

تبلغ التزامات شركة "غازبروم" لنقل الغاز عبر أوكرانيا في العام الجاري وفق العقد 40 مليار متر مكعب، أي نحو 109,6 مليون متر مكعب يوميا. ومنذ نهاية فبراير الماضي اقترب ترانزيت أوكرانيا للغاز الروسي بسبب المخاطر السياسية والطقس البارد، من المستوى الأعلى. وانخفض قليلا فقط يومين في منتصف مارس الماضي. وفي أبريل الجاري، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، انخفض الترانزيت مرة أخرى. لكن هذا لا يشير إلى انتهاك عقد الترانزيت الذي يعتمد على مبدأ "الضخ أو الدفع".