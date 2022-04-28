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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المدعي العام الأوكراني يتهم 10 جنود روس بارتكاب جرائم حرب

أوكرانيا
أوكرانيا

وجه المدعي العام الأوكراني، اليوم الخميس، اتهام إلى 10 جنود روس بارتكاب جرائم حرب محتملة في بوتشا الأوكرانية.

ومن ناحية أخرى، حذرت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، من استمرار تصدير الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، ما يشكل خطرا على أمن أوروبا.

وحسب "روسيا اليوم"، جاء ذلك خلال تصريح للمتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم، الخميس، خلال رده على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس التي تحدثت عن ضرورة تصدير أسلحة ثقيلة ليس إلى أوكرانيا فحسب بل وإلى جورجيا ومولدوفا.

وقال بيسكوف: "النزعة المتمثلة بضخ أسلحة، منها أسلحة ثقيلة، إلى أوكرانيا ودول أخرى، تشكل بحد ذاتها الخطوات التي تهدد أمن القارة وتتسبب في انعدام الاستقرار".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وجهت اليوم الخميس، تحذيرًا شديد اللهجة للدول الغربية - وخاصة بريطانيا- بشأن تشجيع أوكرانيا لاستهداف الأراضي الروسية.

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