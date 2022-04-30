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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تقرر حبس شاب تعدى على سيده بالضرب 4 أيام بكفر الزيات

واقعة التعدي
واقعة التعدي

قرر رئيس نيابة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حبس  شاب في العقد الثالث من العمر4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي بالضرب علي ربة منزل، أمام نجلتها، في محل عملها، مستخدماً سلاح أبيض "سكين" عقب صلاة العشاء.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي  إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد، بورد بلاغ، من ربة منزل تدعي "شيماء.ال." وتبلغ من العمر 27 عاماً، بقيام طليقها بالتعدي عليها، داخل محل عملها، بسلاح أبيض سكين.

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وجاء في المحضر رقم 33 أحوال، قيام شاب في العقد الثالث من العمر يدعي "محمد.ح" وشهرته "لانشون" بالتعدي بالضرب على طليقتة، داخل محل عملها، مشهرا سلاح أبيض سكين، واصابها بجروح في الرأس، وكدمات وسحجات متفرقة.

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وعللت ذالك بسبب أنها انفصلت عنه، منذ عام ونصف، بسبب تعاطيه للمواد المخدرة، ورفضت الرجوع له مرة أخرى، وقامت دعوي قضائية ضده طالبته فيها، بنفقة لنجلتهما، مما دفعة للتعدي عليها داخل محل تجهيز أدوات مكتبيه، بكفر الزيات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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ربة منزل طليقة التحقيق كفر الزيات اصابة حبس شاب مدير امن الغربية الضرب التعدي البحث الجنائي نيابة العامة

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