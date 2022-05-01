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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

مفاجأة الكبير .. أبرز إطلالات نجوم مهرجان المزاريطة السينمائي

الكبير أوي مهرجان
الكبير أوي مهرجان المزاريطة

احتل  مهرجان المزاريطة السينمائي، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبات حديث جميع مستخدمي السوشيال ميديا، حيث تمكن القائمون على إدارة مهرجان المزاريطة، ضمن حلقات مسلسل الكبير أوي 6، من جذب انتباه الكثير من الفنانين.

منذ أن تم الإعلان عن مهرجان المزاريطة السينمائي، وأنتظر متابعو مسلسل «الكبير أوي 6» بشغف كبير عرض حلقات المسلسل التي تضمنت إذاعة المهرجان الذي يضفي روحا من الكوميديا الخفيفة، التي رسمت البهجة على وجوه كل ما شاهدها فور عرض الحلقة الأولى من المهرجان والتي شملت حفل الافتتاح، بظهور عدد كبير من نجوم الفن.

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليود؟

ايميليا كلارك

ظهرت الممثلة العالمية ايميليا كلارك، نجمة هوليود ومسلسل صراع العروش، في صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعها مع الفنان أحمد مكي، على السجادة الحمراء، من مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، وعلقت على الصورة قائلة « نشكركم على حسن الاستقبال».

اثارت الصورة المنتشرة للممثلة العالمية ايميليا كلارك مع الفنان أحمد مكي في مهرجان المزاريطة، التي قام أحد مستخدمي برنامج الفوتوشوب بتصميمها، سخرية ومزاح الجميع بعد ما تصدرت التريند على سوشيال ميديا، كما أثارت تساؤلات حول الأمر، هل سيستضيف أحمد مكي نجوم هوليود خلال حلقات المهرجان أم لا؟

لمزيد من الفتاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

مهرجان المزاريطة السينمائى مواقع التواصل الاجتماعي مهرجان المزاريطة مسلسل الكبير أوي 6 إيميليا كلارك

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