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أصل الحكاية

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليود؟

مهرجان المزاريطة
مهرجان المزاريطة السينمائي

احتل  مهرجان المزاريطة السينمائي، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبات حديث جميع مستخدمي السوشيال ميديا، حيث تمكن القائمون على إدارة مهرجان المزاريطة، ضمن حلقات مسلسل الكبير أوي 6، من جذب انتباه الكثير من الفنانين.

منذ أن تم الإعلان عن مهرجان المزاريطة السينمائي، وأنتظر متابعو مسلسل «الكبير أوي 6» بشغف كبير عرض حلقات المسلسل التي تضمنت إذاعة المهرجان الذي يضفي روحا من الكوميديا الخفيفة، التي رسمت البهجة على وجوه كل ما شاهدها فور عرض الحلقة الأولى من المهرجان والتي شملت حفل الافتتاح، بظهور عدد كبير من نجوم الفن.

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على مدار الحلقات يظهر الفنانون في مهرجان المزاريطة، ونشروا صورا لهم من داخل المهرجان، عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم فنانون من هوليود، فهل سيستضيف الكبير أوي فنانين من هوليود؟!.

حفل افتتاح مهرجان المزاريطة السينمائي

عرضت الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 6، حفل افتتاح مهرجان المزاريطة السينمائي في دورته الأولى، حيث شهد الحفل حرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور بإطلالتهم المميزة. 

حضر حفل افتتاح مهرجان المزاريطة السينمائي عدد كبير من نجوم الفن منهم « شيرين رضا، فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، محمد ممدوح، هنادي مهنى، محمد سلام»، بينما ينتظر المشاهدون ظهور الممثلة العالمية إيميليا كلارك، نجمة مسلسل صراع العروش، في المهرجان.

نجوم هوليود في مهرجان المزاريطة

ظهرت الممثلة العالمية ايميليا كلارك، نجمة هوليود ومسلسل صراع العروش، في صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعها مع الفنان أحمد مكي، على السجادة الحمراء، من مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، وعلقت على الصورة قائلة « نشكركم على حسن الاستقبال».

اثارت الصورة المنتشرة للممثلة العالمية ايميليا كلارك مع الفنان أحمد مكي في مهرجان المزاريطة، التي قام أحد مستخدمي برنامج الفوتوشوب بتصميمها، سخرية ومزاح الجميع بعد ما تصدرت التريند على سوشيال ميديا، كما أثارت تساؤلات حول الأمر، هل سيستضيف أحمد مكي نجوم هوليود خلال حلقات المهرجان أم لا؟

ايميليا كلارك في مهرجان المزاريطة

أبرز إطلالات نجوم مهرجان المزاريطة السينمائي

حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر على حضور حفل افتتاح مهرجان المزاريطة السينمائي، ضمن الحلقات الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 6، وظهر كل منهم بإطلالته الخاصة، بينما كانت إطلالة القائمين على إدارة المهرجان « مربوحة، هادرس، جوني، والكبير أوي» كوميدية.

 

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