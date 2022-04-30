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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ريد كاربت في الصعيد.. لماذا احتل مهرجان المزاريطة الدولي التريند؟

صدى البلد

فور الإعلان عن برومو حلقة "مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي"، ضمن أحداث مسلسل        «الكبير أوي» الجزء السادس، انتظر مشاهدي المسلسل تلك الحلقة، التي ما ان تم عرضها أمس الجمعة، حتى تصدرت التريند، وسيطرت على السوشيال ميديا، خاصة بعد تعليق فنانين ممن ظهروا في الحلقة عبر صفحاتهم الرسمية على أحداثها. 

اليوم.. الاستعداد لاستقبال مهرجان المزاريطة الدولي في «الكبير اوي»

الكبير أوي الحلقة 26 .. التجهيز لمهرجان المزاريطة الدولي

ضيوف شرف البهجة

ظهر مع الفنان أحمد مكي، عدد من الفنانين كضيوف شرف، في الحلقات الاخيرة للمسلسل، الذي نال إعجاب ملايين المشاهدين، وانهالت التعليقات و"والكوميكس" عليه، منذ عرضه في شهر رمضان الكريم، ومن بين ضيوف حلقة أمس الفنانة شيرين رضا، التي ردد أحمد مكي "الكبير" اسمها كثيرا خلال الحلقات الماضية، منتظرا ظهورها في المهرجان بشوق.

كما ظهر الفنانين فتحي عبد الوهاب، وإياد نصار، ومحمد ممدوح، وهنادي مهنى، وأحدثوا حالة من الكوميديا التي نالت إعجاب الجمهور، خاصة بعد لقاءاتهم مع الفنان محمد سلام "هجرس"، وانتشرت صور من الحلقة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. 

مهرجان المزاريطة.. محمد سلام يتصدر تويتر بعد الحلقة الـ 28 من الكبير أوي

مهرجان المزاريطة السينمائي| محمد سلام يظهر بشخصيته الحقيقية في الكبير أوي 6

ايميليا كلارك في مهرجان المزاريطة

من بين ردود الأفعال، ظهور صورة للممثلة العالمية «ايميليا كلارك» عبر حساب شخصي منسوب لها، بجوار الفنان احمد مكي في المهرجان، وأخرى سبقتها بعنوان «وصولي لمهرجان المزاريطة، نشكركم على حسن الاستقبال».

ونالت صور ايميليا كلارك التي تم فبركتها عبر برامج الفوتوشوب، تفاعل كبير من رواد فيس بوك، وانتشرت بشكل واسع عبر الصفحات المختلفة. 

فتحي عبد الوهاب بعد مهرجان المزاريطة: في حد نسي بنته معايا

هنادي مهنا في مهرجان المزاريطة بـ الكبير أوي.. صور

فتحي عبد الوهاب: «مش بنتي» 

موقف طريف تعرض له الفنان فتحي عبد الوهاب، خلال الحلقة، عندما تركت له سيدة من رواد مهرجان المزاريطة ابنتها الطفلة، التي بدأت في البكاء لتنتشر صورة عبر صفحة تحمل اسم المهرجان تناشد عبد الوهاب بالعودة الى المزاريطة لاصطحاب طفلته التي نسيها، وتلاها "بوست" من الصفحة الرسمية لفتحي عبد الوهاب نشره الفنان على سبيل المزاح بعنوان بيان اعلامي.

وكتب عبد الوهاب، أنه ليس لديه أطفال من الإناث، مؤكدا أن البنت التي ظهرت معه في إحدى الصور هي بنت سيدة من سيدات المزاريطة الأفاضل، وأن السيدة تركت معه الطفلة لتلتقط صورة مع النجمة يسرا، وأختفت بعدها، مشيرًا إلي أنها لم تأخذ ابنتها حتى الآن، وناشد عبدالوهاب صناع المهرجان بسرعة التواصل مع السيدة لتتسلم الطفلة في أقرب وقت". 

ياسمين رئيس لأحمد مكي: لم تصل دعوتي لحضور مهرجان المزاريطة

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ياسمين رئيس حزينة بسبب المهرجان

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، في تريند مهرجان المزاريطة، عقب نشرها "بوست" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، متضمنا صورة لها ترتدي فستان لامع معلقة: «لم يتم دعوتي حتى الان الى مهرجان المزاريطة». 

المزاريطة تحصد إعجاب المشاهدين

اثارت الحلقة اعجاب المشاهدين بشدة، وتم تداول مقاطع فيديو منها وصور لاطلالات النجوم في مهرجان المزاريطة، وكتب بعضهم: «مهرجان المزاريطة ينافس مهرجان الجونة»، ليرد المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة في تويته عبر تويتر: «معزمنيش».

بينما قال اخرون ان الحلقة تسببت في اسعادهم، وحققت كوميديا خفيفة نالت اعجابهم، وينتظرون الحلقات الاخيرة لاستكمال الحالة الرائعة التي شعروا بها في حلقة أمس.

ريد كاربت في الصعيد مهرجان المزاريطة الدولي التريند احمد مكي إيميليا كلارك ياسمين رئيس نجيب ساويرس فتحي عبد الوهاب

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