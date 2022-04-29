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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس لأحمد مكي: لم تصل دعوتي لحضور مهرجان المزاريطة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

وجهت الفنانة ياسمين رئيس رسالة إلي الفنان أحمد مكي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت ياسمين رئيس في منشور لها: “لم تصل دعوتي الرسمية لحضور مهرجان المزاريطة حتى الآن وهذه اطلالتي للسجادة الحمراء #الكبير_اوي6 #مهرجان_المزاريطة”.

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وشهدت أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل “الكبير أوي” العديد من التفاصيل المضحكة.

يواصل الكبير بمساعدة بيومي فؤاد ومربوحة التنظيم لمهرجان “المزاريطة” بينما كان چوني يواصل تصوير برنامج مزيف انه في الصين حتى تواصل معه هدرس وأخبره بأمر المهرجان.

اتصل بيومي فؤاد بـ أحمد عز، الذي يريد حضور المهرجان، وقامت مربوحة بالاتصال بـ يسرا، التي تريد أن تأتي المهرجان أيضاً بعد علمهم بأمر حضور ليوناردو دي كابريو المهرجان. 

وانتحل أوس أوس، شخصية الممثل العالمي "ليوناردو دي كابريو" ليدخل مهرجان المزاريطة، ولكن الكبير شك به، لمظهره وطريقة كلامه".

الفنانة ياسمين رئيس ياسمين رئيس الفنان أحمد مكي احمد مكي مسلسل “الكبير أوي” الكبير أوى

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