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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فتحي عبد الوهاب بعد مهرجان المزاريطة: في حد نسي بنته معايا

مكى وفتحي
مكى وفتحي

 

 

حل الفنان فتحي عبد الوهاب ضيفا على الحلقة الـ28 من مسلسل "الكبير أوي 6" والتي شهدت أحداثها افتتاح مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي.


وفي أحداث الحلقة يصل الفنان فتحي عبد الوهاب إلى حفل افتتاح المهرجان وتتجمع حوله بعض المعجبات ويطلبن التقاط صورة تذكارية معه، وتطلب واحدة منهن أن يحمل طفلتها الصغيرة.

ونشر الفنان فتحي عبد الوهاب كوميكس له عبر حسابه علي "فيسبوك" مدون عليه نورت المهرجان يانجم ليرد قائلا "شكرا جدا وياريت حد يتواصل ويكلمني لان في حد نسي بنته معايا"


مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب سماء إبراهيم وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.


 

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مهرجان المزاريطة الدولي الفنان فتحى عبد الوهاب احمد مكي مسلسل “الكبير أوي 6” صورة تذكارية

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