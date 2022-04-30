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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راكب وزوجته

إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية بمطار القاهرة.. صور

صدى البلد

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب يعمل طبيب أسنان وبعده بدقائق زوجته تهريب كميات كبيرة من مستلزمات طب الأسنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الخطوط السعودية القادمة من جدة، استوقف اولا حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

بتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة، قام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط  ٥٥٩٢ خمسة آلاف وخمسمائة وأثنان وتسعون عبوة وكيس بداخلهم مستلزمات طب الأسنان، وبعدها بدقائق استوقف محمود عبد المطلب مأمور اللجنة الجمركية أحدي الراكبات والتي انكرت ايضا حوزتها لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد شعبان احمد مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ايضا، قام احمد سيد إبراهيم عافيه مدير ادارة الحركة بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط ٣٢٣٨ عبوة وكيس بداخلهم مستلزمات طب الأسنان.

قام أحمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك بمناظرة جوازي سفر الراكب والراكبة فتلاحظ له أنهما زوجان ثم امر بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل منهما بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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