بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني.. برشلونة يهنئ ريال مدريد في بيان رسمي

هنأ نادي برشلونة منافسه ريال مدريد، بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022.

وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نادي برشلونة يُهنئ ريال مدريد بفوز بلقب الدوري الإسباني رقم 35".

وتُوج نادي ريال مدريد، اليوم السبت، بطلًا لبطولة الدوري الإسباني للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

وجاء تتويج ريال مدريد بعد حسمه لقب المسابقة لصالحه قبل النهاية بـ 4 جولات، بعد فوزه اليوم على إسبانيول برباعية نظيفة، وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إشبيلية لـ 17 نقطة.

وصعد البرازيلي مارسيلو والفرنسي كريم بنزيما قائدا ريال مدريد للمقصورة الرئيسية لاستلام كأس الليجا، ثم نزلا لأرضية الملعب للاحتفال به رفقة زملائهم وسط احتفال جماهير النادي الملكي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.