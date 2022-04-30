الصراع مستمر.. مانشستر سيتي يستعيد صدارة "البريميرليج" برباعية في شباك ليدز

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على نظيره ليدز يونايتد، بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الإسباني روديجو هيرنانديز وضع السيتي في المقدمة بهدف في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله ناثان أكي الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء الذي سيطر فريق بيب جوارديولا على معظم فتراته.

وفي الدقيقة 78 ابتعد البرازيلي جابرييل جيسوس في النتيجة بتسجيل الهدف الثالث لفريقه، وسجل فيرناندينيو هدف مانشستر سيتي الرابع بعد تسديدة أرضية قوية سكنت شباك ليدز في الدقيقة 90+2.

واستعاد مانشستر سيتي صدارة جدول "بريميرليج" برصيد 83 نقطة؛ ليظل صراع الصدارة مستمرا مع ليفربول صاحب الـ82 نقطة.

فيما توقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 34 في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.