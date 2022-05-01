نظرة شاملة عن السيارة العائلية ميتسوبيشي مونتيرو 2022 بالكويت .. صور

تنتمي السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تتمتع بتصميم خارجي كبير يعكس مساحتها الداخلية الرحبة ذات الطابع العائلي، كما تضم هذه النسخة باقة من التجهيزات الفنية والتقنية باختلاف الفئات المطروحة.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022

محرك السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022

تستمد السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 215 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 285 نيوتن/متر، مقترن بنواقل حركة أوتوماتيكية الاداء تعمل بتقنية الدفع الخلفي والدفع الكلي للعجلات بحسب الفئة المقدمة.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022

تسارع السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022 إلى 182 كيلومتر في الساعة، ومن خلال الامكانيات الفنية التي زودت بها السيارة فيمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022

ابعاد وتصميم السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022

ترتكز السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.800 متر، مدعومة بجنوط رياضية انيقة الشكل، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4.785 متر، وبعرض يبلغ 1.815 متر، و 1.800 متر للارتفاع، وشبك امامي مطلي بالكروم، وانابيب عادم رياضية، ومقابض للابواب من الكروم، بالاضافة إلى مصابيح نهارية LED، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، ومصابيح أمامية حادة المظهر.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022

وسائل الحماية بالسيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022

دعمت السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022 بفرامل ABS و EBD، وخاصية دعم المكابح BA، وانذار مانع للسرقة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا لدعم قائد المركبة، بالاضافة إلى قفل مركزي، وخاصية التحكم في الجر، وكاشف التصادم، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022

أسعار السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022 في الكويت

وتبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2022 داخل السوق الكويتي من 7.500 دينار حتى 9.499 دينار.