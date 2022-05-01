وزير الرياضة يشهد ختام دوري الكيانات الشبابية الأول

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، المباراة النهائية لدوري الكيانات الشبابية في نسخته الأولي ، على ملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، والذي يقام برعاية وزير الشباب والرياضة وتنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " القاعدة الشعبية" ، بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب.

وتضمنت فعاليات ختام دوري الكيانات الشبابية الأول فقرات فنية بمشاركة فرقة فنون شعبية للأشخاص ذوي الهمم من متلازمة داون ، فقرات غنائية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس الوطني للشباب لتدريب مليون شاب مصري من طلاب وخريجي كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية والعاملين بالمجال الرياضي.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة حاضنة لكل الكيانات الشبابية التي تسعى إلى تنمية الوطن في شتي المجالات، مشيراً إلى حرص الوزارة على إشراك تلك الكيانات في مختلف المجالات والأنشطة والاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالشباب على كافة المستويات، فضلاً عن الحرص علي تنمية قدرات الشباب.

ولفت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي أن الدولة تهتم بالكيانات الشبابية، والتعرف على أجندة عملهم، والمساهمة معهم في تنفيذ برامجهم في إطار من التفاعل، وتحقيق التكامل مع كل مؤسسات المجتمع المعنية بالشباب ، في إطار إستراتيجية الوزارة نحو الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري.

وشهد المباراة النهائية كل من اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب ورئيس مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ، دكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة ، الدكتورة مرفت سيد أحمد - رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الرياضية ، الدكتور مصطفي مجدي - معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، الدكتور طايع عبد اللطيف- مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، لواء دكتور بهجت محمد فريد - مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أكاديمية ناصر العسكرية، الدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية ، الدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطني للشباب ، الدكتور وائل الطناحي - الأمين العام للمجلس الوطني للشباب ، العميد أحمد ذكي المنسق العام لدوري الكيانات الشبابية الأول ، ولفيف من قيادات المجلس الوطني للشباب ، ومسئولي مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

كما شهد المباراة النهائية ، لجان الشباب من الأندية الرياضية من أندية ؛ التجمع هايتس ، الأهلي ، الزمالك، أصحاب الجياد، المريخ ، المصري ، الترسانة ، نادي ٦ أكتوبر ، نادي بورسعيد ، هيليوبوليس ، شباب الجزيرة، الزهور ، ونادي المقاولون العرب ، بالإضافة إلي مشاركة شباب يدير شباب ومكتب الشباب، وبرلمان شباب مصر بالوزارة ، ومن الكيانات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية ، مجلس الشباب المصري ، قيادات شباب مصر، اتحاد طلاب تحيا مصر، سند شباب الدلتا، اتحاد شباب كفر الشيخ، جمعية تنمية وطن ، مؤسسة شباب بتحب مصر.