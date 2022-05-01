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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود الليثي يحيى حفلا غنائيا.. 4 مايو

محمود الليثي
محمود الليثي

يحيي المطرب محمود الليثي حفلا غنائيا بوسط البلد يوم 4 مايو بمناسبة عيد الفطر المبارك ومن المقرر ان يشهد الحفل إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يستعد  المطرب الشعبي  محمود الليثى لطرح أحدث  أغنياته الجديدة التي تحمل اسم "اللى جرالى" في عيد الفطر.

وقام محمود الليثي بتصوير الأغنية في بلدين خارج مصر ، هما الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا .

ويستعد المطرب الشعبى محمود الليثى لتقديم أغنية جديدة تحمل اسم “اللى أنا عشت، وهى الأغنية التى يتعاون فيها مع رضا البحراوى.

أغنية “اللى أنا عشت” غناء محمود الليثى ورضا البحراوى ومن كلمات الشاعر ملاك عادل والحان محمود الليثى وتوزيع إسلام شبيسى.

أغنية “اللى أنا عشت” غناء محمود الليثى ورضا البحراوى ومن كلمات الشاعر ملاك عادل والحان محمود الليثى وتوزيع إسلام شبيسى.

أبدى المطرب محمود الليثى سعادته الغامرة بسبب رقص محمد صلاح كابتن المنتخب المصرى على أنغام أغنيته “سوق البنات” عقب فوز المنتخب المصرى على منتخب المغرب.

وقال محمود  خلال مداخلة مع برنامج " كلام الناس" المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر": "رقص محمد صلاح على أغنيتي نعمة من ربنا".

فيروس كورونا عيد الفطر محمود الليثي وسط البلد Arts Entertainment

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