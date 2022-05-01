فنلندا تستعد لقطع إمدادات الغاز الروسي

تستعد الحكومة والشركات الفنلندية لإيقاف إمدادات الغاز الروسي إلى البلاد في مايو، حسبما ذكرت صحيفة Helsingin Sanomat.

أشارت الصحيفة إلى أن خطر إنهاء عمليات التسليم يعتبر "حقيقيًا". وفقًا لهيلسينجين سانومات، بحلول 20 مايو، يجب على شركة الغاز الفنلندية الحكومية Gasum إبلاغ شركة غازبروم بما إذا كانت تقبل شروط الدفع مقابل "الوقود الأزرق" من روسيا بالروبل.

وفقًا للسلطات الفنلندية، فإن البنية التحتية الحالية للغاز في البلاد لن تكون كافية لتحل محل الغاز الطبيعي الروسي في حالة توقف إمداداته.

في الوقت نفسه، يمكن أن يسبب نقص "الوقود الأزرق" مشاكل للصناعة، حيث يتم استخدامه كمادة خام للعمليات التكنولوجية. وهكذا، فإن ثلثي الغاز في فنلندا تستخدمه المؤسسات الصناعية، وأكبر مستهلكين لها هم شركات الصناعات الكيماوية والغابات.

وبحسب هيلسينجين سانومات، نقلاً عن تيتي توبورينين، وزير ممتلكات الدولة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إن فنلندا لا تخطط لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 23 مارس إن روسيا ستطالب بمدفوعات لإمدادات الغاز بالروبل "للدول غير الصديقة"، وأصدر تعليماته للبنك المركزي الروسي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل.

دخلت القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "دول غير صديقة" حيز التنفيذ في الأول من أبريل رفض الاتحاد الأوروبي دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، لكن المواعيد النهائية بدأت الآن في التقادم وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقبل شروط موسكو.