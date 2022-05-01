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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يلتقي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في كييف.. فيديو

زيلينسكي يلتقي رئيسة
زيلينسكي يلتقي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في كييف

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه عقد اجتماعا مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كييف ونشر مقطعا مصورا لزيارتها.

ووفقا لـ “رويترز”، قالت بيلوسي في المقطع المصور، الذي نشره زيلينسكي على تويتر" "لدينا قناعة بأننا نزوركم لنقول شكرا لقتالكم من أجل الحرية.. تخوضون معركة من أجل الجميع.. التزامنا هو أن نكون بجانبكم حتى ينتهي القتال".

وكان من بين الوفد المرافق لبيلوسي النواب جايسون كرو وجيم ماكغفرن وآدم شيف. يُذكر أن الزيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أمس السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن أطلع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا خلال اتصال هاتفي على مستجدات خطط عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، بما في ذلك الزيارات الأولية إلى لفيف هذا الأسبوع والعودة إلى كييف في أقرب وقت.

وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن شدد على دعم واشنطن لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما بحث طلب الإدارة الأمريكية في 28 أبريل للكونجرس للحصول على 33 مليار دولار كمساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية لتمكين أوكرانيا من هزيمة حرب روسيا "غير المعقولة".

وقد أعلنت وزارتا الدفاع الروسية والأوكرانية حجم الخسائر في قوات جيش الطرف الآخر، منذ بدء الحرب في أوكرانيا يوم 24  فبراير الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن إجمالي خسائر الروس منذ بدء الحرب وحتى السبت 30 نيسان، بلغ نحو 23200 عسكري، و1008 دبابات، و2445 مدرعة، و436 من أنظمة المدفعية، و151 من راجمات الصواريخ، و77 نظاما مضادا للطائرات.

كما شملت الخسائر الروسية، وفقا لكييف، 190 طائرة، و155 مروحية، و1701 عربة عسكرية، و8 زوارق حربية، و76 خزان وقود، و232 طائرة من دون طيار، و32 معدات خاصة، و4 منصات متحركة لإطلاق الصواريخ البالستية.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية خسائر الطرف الأوكراني في الحرب، مؤكدة إن “إجمالي الأهداف المعادية التي دمرت منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، بلغ 143 طائرة، و112 مروحية، و660 طائرة مسيرة، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2678 دبابة ومدرعة أخرى، و308 راجمات صواريخ، و1196 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و2503 مركبات عسكرية”.

 

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبر العالم الآن الرئيس الأوكراني زيلينسكي رئيسة مجلس النواب الأمريكي

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