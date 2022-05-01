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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 18 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 18عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازتهم كمية من المواد المخدرة  ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.


وأسفرت الحملة عن ضبط 18 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم 4 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار.


كما تم ضبط 285 جرام من مخدر الهيروين و220 جرام من مخدر البودر، و10 جرام من مخدر الأيس و605 جرام من مخدر الحشيش و105 جرام من مخدر الاستروكس و65 جرام من مخدر الشادو و20 قرص مخدر.


وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

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