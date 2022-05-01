دهسا أو غرقا.. الموت يحصد أرواح الشباب والأطفال..أسبوع حزين لعدد من المحافظات

شهدت الأيام القليلة الماضية مجموعة من الحوادث المفجعة التي أوجعت المصريين وآلمتهم عندما سمعوا بها بعد تداولها بشكل كبير على السوشيال ميديا.

أسبوع مفجع من الحوادث

وكان أول الحوادث التي شهدت تضامنا كبيرا مع أسرة الضحايا، حادث سير 3 اشقاء بالإسماعيلية أثناء عودتهم من كلياتهم المختلفة، وهو الحادث الذي أثر في المصريين وأفجعهم وتسبب في ألم كبير لكل من سمع عنه، خاصة أن ضحايا الحادث كانوا أشقاء.

وينتمي الأشقاء إلى محافظة دمياط، وكانوا في طريقهم للعودة إلى الكلية حينها تعرضوا إلى حادث نتج عنه وفاة الأشقاء الثلاثة ونجاة أحد الأصدقاء كان برفقتهم.

وفاة الأشقاء الثلاثة

أحزان دمياط تتجدد

وثاني الحوادث التي أفجعت المصريين وكان لها صدى، هو حادث وفاة مجموعة من المصريين أثناء أدائهم مناسك العمرة في السعودية.

وكان من بين الضحايا الذين ينتمون أيضا إلى محافظة دمياط؛ طبيب وزوجته التي كانت في الشهر السابع من حملها، وهذا أثر على رواد السوشيال ميديا وكل من سمع عن هذا الحادث.

وهي المرة الثانية خلال أيام التي تعلن فيها محافظة دمياط وتحديدا قرية أم الرزق بدمياط التابعة لمركز كفر سعد، الحداد، ويخيم الحزن على أهلها.

فبعد وفاة الأشقاء الثلاثة، تجددت الأحزان بعد سماع نبأ وفاة أحد أبناء القرية هو المهندس سامح إبراهيم عزام وزوجته فى حادث انقلاب سيارة كانت تقلهما بعد أدائهما مناسك العمرة.

وكان المتوفى مهندسا بالسعودية ويقيم بالمدينة المنورة، وقرر أن يؤدى مناسك العمرة مع زوجته بمناسبة شهر رمضان، وكانت زوجته حاملا، وتعرضا لحادث انقلاب سيارة.

وكان المهندس سامح عزام انتهى من أداء مناسك العمرة وفى طريقه للعودة مكان إقامته تعرض لحادث انقلاب السيارة وتوفى هو وزوجته.

الحوادث.. وفاة المهندس سامح عزام وزوجته التي كانت حاملا بعد صبر 3 سنوات

وفاة 5 طلاب في الأكاديمية البحرية

أما هذه الحادثة فكانت أكثر فجعا، وهي حادثة الأكاديمية، حيث لقي 5 طلاب مصريين في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية مصرعهم في حادث مروري مروع.

وتلقت السلطات بلاغا بوقوع حادث مروع على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، أسفر عن وفاة 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين اصطدام سيارة كانت تنقل الطلاب أثناء عودتهم من الأكاديمية مع سيارة نقل أمام قرية إبراهيم الدسوقي بنطاق مركز مطوبس.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى، غير أنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

الحوادث.. وفاة 5 طلاب في الأكاديمية البحرية إثر حادث مروع

حادث مفجع راح ضحيته 8 أطفال

وكان آخر الأخبار الحزينة، أمس السبت، استيقاظ المصريين على فاجعة سقوط "تروسكل" ينقل أطفالا في مياه إحدى الترع، بمحافظة البحيرة شمال القاهرة.

وغرق 8 أطفال على الأقل وأصيب 6 آخرون من جراء الحادث، وفقا لمصادر طبية وقوات الإنقاذ، حيث وقع الحادث على طريق إيتاي البارود - شبراخيت، حيث سقط التروسكل الذي يحمل الأطفال في ترعة ساحل مرقص، لدى عودتهم من العمل.

وأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، كانوا عائدين من العمل في أحد مصانع البطاطس المجمدة، حيث يتوجهون للعمل يوميا بعد الإفطار ويعودون بعد السحور، لمساعدة أهاليهم في الإنفاق على أسرهم.

وكان المصنع يقع في التوفيقية التي تبعد عن قرية الضحايا بحوالي 5 كيلومترات، لذلك كانوا يستأجرون التروسكل بمشاركة الأجرة بينهم لتوصيلهم للمصنع وإعادتهم منه يوميا.

فاجعة في مصر راح ضحيتها 8 أطفال

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام، التي أصدرت بيانا باستقبال 8 جثث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.