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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

24 ساعة يخيم فيها الحزن على الشارع..3 حوادث راح ضحيتها 9 شباب

حوادث سيارات أليمة
حوادث سيارات أليمة

حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الـ 24 الماضية، نتيجة وقوع بعض الحوادث المؤلمة التي راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر.

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سقوط طفلة وإصابة 9 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

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وتداول رواد التواصل الاجتماعي الأخبار والصور المتعلقة بالحوادث وحرصوا على نعي أصحابها بعبارات محزنة، مؤكدين دعمهم الكبير لذويهم ومطالبين بالبحث عن الجناة، وتقديمهم للعدالة، وتحقيق القصاص منهم على جرائمهم البشعة.  

وفيما يلي نبذة حول عن أصعب 48 ساعة مرت على رواد المواقع التواصل الاجتماعي نتيجة حوادث في مصر في السطور التالية:

وفاة الأشقاء الثلاثة 

تعرض الأشقاء الثلاثة محمود أحمد عثمان، 22 سنة، طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، ‏وآية، 24 سنة، طالبة في كلية الصيدلة، وآلاء، 19 سنة، طالبة بكلية طب ‏الأسنان في جامعة سيناء، إلى حادث تصادم في طريق عودتهم إلى مدينة دمياط، مسقط رأسهم، بعدما تناولوا الإفطار مع زملائهم.

وشيع آلاف المواطنين الأشقاء الثلاثة في جنازة مهيبة في قريتهم وسط حالة من الحزن العميق، فيما تحولت صفحات مواقع التواصل لسرادق عزاء. ‏

وفاة الأشقاء الثلاثة نتيجة حادث مروع 

جدير بالذكر أن آلاء تم دفنها في نفس اليوم الذي كان مقررا الاحتفال فيه بخطبتها على شاب بكلية طب الأسنان.

ونتيجة هذا الحادث الأليم، أجرت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالأسرة المصرية التي فقدت أبناءها الثلاثة الذين يدرسون الطب والصيدلة في حادث مأساوي.

وفي الاتصال، أعربت انتصار السيسي لوالدة الأشقاء الثلاثة، دعاء الشحات، عن حزنها، وقالت لها إنه لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل، داعية أن يربط الله على قلب الأم المكلومة.

وأكدت انتصار السيسي للأم المصدومة أن الجميع بجانبها في مصابها، معلنة مواساتها الصادقة، كأم قبل أي شيءٍ لها، وتقديم أي دعم ممكن للتخفيف عنها، مشيرة إلى أن هذه السيدة العظيمة تعد نموذجا في الصبر والرضا بقضاء الله.

وكان أهالي محافظة دمياط استيقظوا قبل عدة أيام على خبر وفاة ثلاثة أشقاء بكليتي الطب والصيدلة من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد في حادث انقلاب سيارة بترعة السلام أثناء عودتهم من سيناء.

السيدة انتصار السيسي 

حادث يقتل 5 طلاب

ومن جانب هذا الحادث، لقي 5 طلاب مصريين في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية مصرعهم، أمس الاثنين، في حادث مروري مروع.

وفي التفاصيل، تلقت السلطات بلاغاً بوقوع حادث مروع على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، أسفر عن وفاة 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين اصطدام سيارة كانت تقل الطلاب أثناء عودتهم من الأكاديمية مع سيارة نقل أمام قرية إبراهيم الدسوقي بنطاق مركز مطوبس.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى غير أنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

فيما نعى محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، الطلاب، موجهاً بتسهيل نقل جثامينهم إلى محافظاتهم لدفنهم بمقابر عائلتهم، في حين أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث مروع يقتل 5 طلاب 

وفاة الطالبة ميسرة

وتوفيت أمس، الاثنين، الطالبة ميسرة، التي أصيبت بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة في حادث تصادم بسيارة ملاكي يقودها طفل يبلغ من العمر ١٥ عاما، منذ عدة أيام، بميدان المشحمة التابع لدائرة أول المحلة الكبرى، وذلك بعد أن دخلت في غيبوبة من الدرجة الثالثة وتوقف كامل في وظائف الجسم.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ يفيد باستقبال مستشفى المحلة ميسرة أحمد الحباك، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مصابة بجرح قطعي في الرأس وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونزيف بالمخ وحالتها الصحية حرجة ولا يمكن استجوابها ادعاء حادث سير بمنطقة شكري القوتلي بدائرة قسم أول المحلة، وتبين أن سيارة ملاكي صدمت طالبة أثناء سيرها في أحد شوارع منطقة شكري القوتلي بدائرة قسم أول المحلة يقودها شاب " حدث" يدعى "أحمد. ع"، يبلغ من العمر 15 عاما، وفر هاربا.

وفاة الطفلة ميسرة 

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من القبض على الطفل المتهم في واقعة الدهس سائق السيارة الملاكي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام ثم تم التجديد له 15 يوما.

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وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

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وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة المحلة الكبرى، عقب تلقيهم خبر وفاة الطالبة "ميسرة"، مناشدين عبر صفحات التواصل الاجتماعي القصاص العادل، من المتهم، وسيتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير من مسجد الباشا عقب صلاة العشاء إلى المقابر الجديدة بالمحلة.

الطفلة ميسرة 
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