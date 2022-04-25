بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

شهدت العناية المركزة بمستشفي المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم وفاة الطالبة "ميسرة .ا" في العقد الثاني من عمرها عقب مرور 4 أيام علي واقعة دهسها بواسطة سيارة ملاكي يقودها طفل قاصر بشوارع مدينة المحلة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث.



تعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من العقيد خالد عامر مأمور قسم أول المحلة الكبري، بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أهالي منطقة المشحمة، بقيام سيارة ملاكي بدهس طالبة بالشارع المطاعم، وإصابتها بإصابات خطيرة، وجري نقلها إلى المستشفى.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة طالبة تدعي "ميسرة محمد"، طالبة صدمتها سيارة ملاكي سوداء اللون، أثناء سيرها في شارع المطاعم، بمنطقة المشحمة.

وكشف شهود العيان أن الطالبة كانت تسير برفقة زميلاتها ثم فوجئت بسيارة ملاكى، يقودها طفل تبين بعد ذلك انه يدعى " م.ا" يبلغ ١٥ سنة انحرفت عن المسار الطبيعى ودهستها، ما أدى إلى أصابتها بنزيف فى المخ وكسر فى الجمجمة .

وأكد مصدر طبي وفاة الطالبة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفي المحلة العام وجاري انهاء اجراءات الدفن .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتجديد حبس المتهم 15 يوم وقررت تصريح دفن الطالبة الضحية .