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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهم في حادث الطالبة ميسرة بالمحلة 15 يوما

الطالبة الضحية
الطالبة الضحية

قررت  نيابة أول المحلة الكبري اليوم تجديد حبس " م. ا " الذى يبلغ من العمر ١٥ سنة المتهم بإصابة الطالبة "ميسرة"  بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ، إثر حادث تصادم من سيارة ملاكى يقودها المتهم عقب خروجها من الدرس الخصوصى برفقة زميلاتها بميدان المشحمة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

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كان  اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبري، بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أهالي منطقة المشحمة، بقيام سيارة ملاكي بدهس طالبة بالشارع المطاعم، وإصابتها بإصابات خطيرة، وجري نقلها إلى المستشفى.

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وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة طالبة تدعي "ميسرة محمد"، طالبة صدمتها سيارة ملاكي سوداء اللون، أثناء سيرها في شارع المطاعم، بمنطقة المشحمة.

وكشف شهود العيان أن الطالبة كانت تسير برفقة زميلاتها ثم فوجئت بسيارة ملاكى، يقودها طفل تبين بعد ذلك انه يدعى " م.ا" يبلغ ١٥ سنة انحرفت عن المسار الطبيعى ودهسها، ما أدى إلى أصابتها بنزيف فى المخ وكسر فى الجمجمة .

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وجرى نقلها الي قسم الطوارئ، بمستشفي المحلة العام، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وتم ضبط سائق السيارة، وتفريغ الكاميرات المحيطة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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