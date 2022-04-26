حدث ليلا.. أسماء الـ 5 طلاب ضحايا حادث الساحل الدولي.. هشام طلعت يتبرع بـ 50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل.. الأوقاف: لا يوجد عاقل يستطيع منع الصلاة.. فرح الديباني عن تقبيل ماكرون يدها: شيء يدعو للفخر

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القادمة، استمرار الأجواء الحارة على كافة الأنحاء وثباتا شبه نسبي

كشفت فرح الديباني، تفاصيل تقبيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يدايها، مؤكدة انها لحيت حفل فوز إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بمناسبة فوزة في الانتخابات.

تقع بريانسك، وهي مدينة روسية على بعد 100 ميل من حدود روسيا مع أوكرانيا. لكن اليوم بدا الأمر وكأنها على خط المواجهة. بسحب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

قال الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إنه لا يوجد عاقل يستطيع منع صلاة في أي مسجد، مؤكدا: "وزارة الأوقاف لم تتدخل لوقف أي صلاة في أي مسجد".

عرض الأعمال عمرو أديب في حلقة برنامجه، الحكاية، المذاع على قناة mbc مصر2 حملة تبرعات لعلاج غير القادرين بمستشفى وداي النيل . وأعلن عمرو أديب عن تبرع سيدة سعودية بمليون جنيه لصالح المستشفى، قائلا " انها تتبرع منذ 15 عاما للاعمال الخيرية التي تعرض بالبرنامج . وكشف أديب أن السيدة تتبرع بالمبلغ منذ معرفتها

قال وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، إن محادثات السلام الروسية مع أوكرانيا ستستمر، لكن لا يزال هناك خطر “حقيقي” من اندلاع حرب...

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن هناك سيدة أعمال مصرية لا نذكر اسمها دائما تتبرع معنا علي مدار الـ 15 سنة الماضية لمستشفى وادي النيل لمساعدة الغير قادرين .

شهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، حادثاً مأساوياً، حيث لقى 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصرعهم....

سأل هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال الإعلامي عمرو أديب عن قيمة التبرعات التي قام بجمعها من اجل مستشفى وادي النيل ، فأجاب علية أديب قائلا " 6 مليون وقربت أوصل لـ7 مليون .

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من شمال سيناء عن مشروعات التنمية التي شهدتها بعد نجاح القوات المسلحة في دحر الإرهاب.

أكد الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن صلاة التهجد تصلى فرادي وتصلى في جماعة.

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، بتسريع تطوير ترسانة بيونج يانج النووية، مهددا كافة الدول.

توفي 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة نقل على الطريق الدولى الساحلي قرب كوبري زكريا مركز مطوبس كفرالشيخ.