حدث ليلا.. أسماء الـ 5 طلاب ضحايا حادث الساحل الدولي.. هشام طلعت يتبرع بـ 50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل.. الأوقاف: لا يوجد عاقل يستطيع منع الصلاة.. فرح الديباني عن تقبيل ماكرون يدها: شيء يدعو للفخر

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:
القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 أبريل
تشهد حالة الطقس خلال الساعات القادمة، استمرار الأجواء الحارة على كافة الأنحاء وثباتا شبه نسبي
فرح الديباني عن تقبيل ماكرون يدها: شيء يدعوا للفخر والفرحة الغامرة
كشفت فرح الديباني، تفاصيل تقبيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يدايها، مؤكدة انها لحيت حفل فوز إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بمناسبة فوزة في الانتخابات.
مدينة روسية تحترق والدخان يخفي السماء.. رعب الحرب يرتد على موسكو| فيديو
تقع بريانسك، وهي مدينة روسية على بعد 100 ميل من حدود روسيا مع أوكرانيا. لكن اليوم بدا الأمر وكأنها على خط المواجهة. بسحب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
الأوقاف: لا يوجد عاقل يستطيع منع الصلاة في أي مسجد.. فيديو
قال الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إنه لا يوجد عاقل يستطيع منع صلاة في أي مسجد، مؤكدا: "وزارة الأوقاف لم تتدخل لوقف أي صلاة في أي مسجد".
عمرو أديب: تبرع سيدة أعمال سعودية بمليون جنيه لصالح مستشفى وادي النيل
عرض الأعمال عمرو أديب في حلقة برنامجه، الحكاية، المذاع على قناة mbc مصر2 حملة تبرعات لعلاج غير القادرين بمستشفى وداي النيل . وأعلن عمرو أديب عن تبرع سيدة سعودية بمليون جنيه لصالح المستشفى، قائلا " انها تتبرع منذ 15 عاما للاعمال الخيرية التي تعرض بالبرنامج . وكشف أديب أن السيدة تتبرع بالمبلغ منذ معرفتها
خطر حقيقي.. روسيا تحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة
قال وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، إن محادثات السلام الروسية مع أوكرانيا ستستمر، لكن لا يزال هناك خطر “حقيقي” من اندلاع حرب...
سيدة أعمال مصرية تتبرع بنصف مليون جنيه لعلاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل..فيديو
قال الإعلامي عمرو أديب ، إن هناك سيدة أعمال مصرية لا نذكر اسمها دائما تتبرع معنا علي مدار الـ 15 سنة الماضية لمستشفى وادي النيل لمساعدة الغير قادرين .
مصرع 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في حادث مروع بكفر الشيخ
شهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، حادثاً مأساوياً، حيث لقى 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصرعهم....
هشام طلعت مصطفى: فاعل خير صديقي يتبرع بـ50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل
سأل هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال الإعلامي عمرو أديب عن قيمة التبرعات التي قام بجمعها من اجل مستشفى وادي النيل ، فأجاب علية أديب قائلا " 6 مليون وقربت أوصل لـ7 مليون .
شيخ مشايخ قبيلة السواركة: الإرهابيين فجروا بيتي عشان واقف مع جيشي وبلدي
قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من شمال سيناء عن مشروعات التنمية التي شهدتها بعد نجاح القوات المسلحة في دحر الإرهاب.
أحمد كريمة: أصحاب أزمة الاعتكاف والتهجد لا يؤدونها أصلا.. فيديو
أكد الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن صلاة التهجد تصلى فرادي وتصلى في جماعة.
زعيم كوريا الشمالية: سندمر أي دولة تسعى لدخول صراع ضدنا
تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، بتسريع تطوير ترسانة بيونج يانج النووية، مهددا كافة الدول.
بالصور.. ننشر أسماء الـ 5 طلاب ضحايا حادث الساحل الدولي بكفر الشيخ
توفي 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة نقل على الطريق الدولى الساحلي قرب كوبري زكريا مركز مطوبس كفرالشيخ.