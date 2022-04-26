خطر حقيقي.. روسيا تحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة

قال وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، إن محادثات السلام الروسية مع أوكرانيا ستستمر، لكن لا يزال هناك خطر “حقيقي” من اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وانتقد وزير الخارجية الروسي نهج الرئيس الأوكراني في محادثات السلام، واتهمه بـ “التظاهر” بالتفاوض.

وفي وقت سابق، قال لافروف، إن أمريكا وبريطانيا تضغطان على أوكرانيا لإرجاء مفاوضات السلام.

وقال لافروف في برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة الروسية الأولى: “لا تنصح أمريكا وبريطانيا فولوديمير زيلينسكي بتسريع المفاوضات. لكنهم يوصون بتشديد موقفهم".

وبحسب وزير الخارجية الروسي، رفضت أوكرانيا التوقيع على البنود المقترحة في محادثات اسطنبول، التي اعتبرها بمثابة خطوة كبيرة إلى الوراء في عملية التفاوض.

وقال لافروف: "أعتقد أن هذه الخطوة إلى الوراء تمت بناء على نصيحة زملائنا الأمريكيين والبريطانيين، وربما لعب البولنديون دورا".

إلي ذلك، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي بمعاهدة سلام.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قال لافروف في البيان: "سينتهي كل شيء بمعاهدة، لكن معايير هذه المعاهدة ستتحدد بمرحلة الأعمال العدائية التي ستصبح فيها هذه المعاهدة حقيقة”.