الزمالك ضيفاً ثقيلاً على إيسترن كومباني بالدوري

يحل نادي الزمالك ضيفاً على نظيره إيسترن كومباني، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، إلى مواصلة الفوز والإنتصارات على حساب إيسترن كومباني، من أجل الحفاظ على تصدر الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 38 نقطة،من أصل 16 مشاركة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن الأهلي الوصيف، الذي شارك في 14 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، ويأتي فريق إيسترن كومباني في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، سيد عبد الله نيمار.

خط الهجوم : عمر السعيد، سيف الدين الجزيري.

