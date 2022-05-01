ماجدة خير الله: اختراع مهرجان المزاريطة فكرة جهنمية

أشادت الناقدة ماجدة خير الله، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”، بالفنان أحمد مكى.

وكتبت ماجدة خير الله: "استمرار نجاح الفنان يحتاج بالإضافة للموهبة إلى ذكاء وثقافة".

وأضافت ماجدة خير الله: "(الكبير قوي) غسل بالكوميديا الراقية طبقات من النكد والصعبانيات، اللي طفحت علينا من بعض المسلسلات".

وتابعت: “اختراع مهرجان المزاريطة فكرة جهنمية، صعب أن تقفز في دماغ فنان آخر غير أحمد مكي”.

يذكر أن مهرجان المزاريطة السينمائي، احتل التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبات حديث جميع مستخدمي السوشيال ميديا، حيث تمكن القائمون على إدارة مهرجان المزاريطة، ضمن حلقات مسلسل “الكبير أوي 6”، من جذب انتباه الكثير من الفنانين.

ومنذ أن تم الإعلان عن مهرجان المزاريطة السينمائي، وانتظر متابعو مسلسل «الكبير أوي 6» بشغف كبير عرض حلقات المسلسل التي تضمنت إذاعة المهرجان الذي يضفي روحا من الكوميديا الخفيفة، التي رسمت البهجة على وجوه كل من شاهدها فور عرض الحلقة الأولى من المهرجان، والتي شملت حفل الافتتاح، بظهور عدد كبير من نجوم الفن.