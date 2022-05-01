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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ارتفاع الحرارة أول أيام عيد الفطر.. نصائح هامة لمرضى لقلب

القلب
القلب

تشهد حالة الطقس غدا، الاثنين، طقس أول أيام عيد الفطر المبارك، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

يمكن أن تؤثر الحرارة الشديدة خلال موسم الصيف على القلب، والأشخاص الذين لديهم تاريخ من قصور القلب هم أكثر عرضة لخطر المشاكل الصحية بسبب الجفاف، ويحدث قصور القلب عندما تكون عضلة القلب غير قادرة على ضخ الدم بشكل جيد مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين وقد يسبب ضيق التنفس. 

يوصى الخبراء باتباع أسلوب حياة صحي للأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب والذي يتضمن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتقليل تناول الملح وإدارة الإجهاد من بين أمور أخرى.

نصائح لمرضى القلب 

ووفقا لموقع hindustantimes، نستعرض نصائح لمرضى القلب للبقاء بصحة جيدة أثناء الحرارة الشديدة:

- تجنب النشاط البدني الشاق في الطقس الحار - ولا حتى على الشرفات والتراسات.

- يجب تجنب الكافيين والكحول.

- ارتداء ملابس فاتحة اللون تسمح بمرور الهواء (ويفضل أن تكون من القطن)

- ضمان تدفق الهواء بشكل صحيح والحفاظ على بيئة باردة باستخدام تكييف الهواء أو المراوح

- قم بفحص ضغط الدم بانتظام

- استشر طبيبك إذا كان ضغط دمك مرتفعًا أو منخفضًا

- يجب فحص نسب الصوديوم والبوتاسيوم في الدم بشكل دوري حسب الأعراض

- قد يلزم خفض جرعات الدواء عند المرضى كبار السن الذين لديهم تاريخ سابق من قصور القلب وارتفاع ضغط الدم

- يجب على المرضى الذين لديهم تاريخ من قصور القلب والذين يستهلكون القليل من الماء والملح زيادة استهلاكهم من الماء (بمقدار 250-500 مل / يوم) وتعديل تناول الملح بعد استشارة الطبيب.

القلب موسم الصيف قصور القلب أيام عيد الفطر درجات الحرارة نصائح لمرضي القلب

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