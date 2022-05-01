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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بإجمالي 7365م٢.. إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد لإزالة جميع التعديات على الفور وخاصةً خلال فترة العطلات والأجازات الرسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى مصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء. 

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إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذاً لقرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وما صدر فى مجلس المحافظين.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفقاً لمحورين أساسيين الأول إزالة التعديات الجديدة فى مهدها على الفور، الثانى إزالة جميع التعديات السابقة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

وفي هذا الإطار شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 33 حالة تعدٍ بنطاق 10 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 7365م٢ عبارة عن إزالة:

- 3 حالات تعدي بمساحة 1835 م٢ بأبو حمص.

- 5 حالات تعدي بمساحة 1520 م٢ ببدر.

-  7 حالات تعدي بمساحة 1100 م٢ بأبو المطامير.

- 6 حالات تعدي بمساحة 885 م٢ بشبراخيت.

- 3 حالات تعدي بمساحة 260 م٢ بالمحمودية.

- حالتي تعدي بمساحة 220 م٢ برشيد.

- حالتي تعدي بمساحة 195 م٢ بكفر الدوار.

- حالتي تعدي بمساحة 150 م٢ بالدلنجات.

- حالة تعدي بمساحة 100 م٢ بدمنهور.

- حالة تعدي بمساحة 100 م٢ بحوش عيسى.

و شدد اللواء المحافظ على تفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والإلتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

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