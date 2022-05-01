علي جمعة : الإسراف في الزواج والخطوبة من السلوكيات الخاطئة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن بعض العادات والسلوكيات الخاطئة، موضحاً أن من السلوكيات الخاطئة المبالغة في الحفلات الصاخبة في الزواج والخطوبة.

السلوكيات الخاطئة

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع برنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة التباهي وانتشار الحفلات الصاخبة والإسراف في الزواج والخطوبة، وهذا لا يرضي الله، مستدلا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، مشددًا على أن الإسراف يكره الله سبحانه وتعالى، وإذا كره الله فعلا كان ذلك أشد وعظًا أن تتركه ولا تفعله.

وكشف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن دعاء ليلة العيد، قال فيه: "اللهم أعد علينا العيد بالهناء والسعادة والمنى والخير والفرحة وارحمنا فيه رحمتا واسعة وتقبل منا صالح أعمالنا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين".

دعاء نهاية شهر رمضان مكتوب

كما الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق خلال برنامج “مصر أرض المجددين”، الدعاء التالي دعاء نهاية شهر رمضان مكتوب: "اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يا ربنا تقبلنا عندك وتقبل أعمالنا، وانقلنا من دائرة سخطك إلي دائرة رضاك إنك على كل شيء قدير، ارزقنا رزقا حسنا، واهدنا هداية ترضى بها عنا، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد صلاة ترضيه عنا، اللهم يا ربنا استجب دعاءنا فاشف مرضانا وارحم موتانا.. اللهم آمين".