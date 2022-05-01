عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جولة مفاجئة بـ3 محافظات.. عبدالغفار يكافئ العاملين بمستشفى ناصر ويقيل مدير "القاهرة الجديدة"

صدى البلد

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بزيارة مفاجئة صباح اليوم الأحد، لعدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على جاهزية المستشفيات والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته المفاجئة بزيارة مستشفى القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث لاحظ وجود إهمال جسيم ورصد تلفيات في بعض التجهيزات وتراجع مستوى النظافة في معظم الأقسام الداخلية، مشيرا إلى أن الوزير اتخذ قرارا بإقالة مدير المستشفى ونائبه  ومجاراة عدد من أفراد الطاقم الطبي، نظرًا لغيابهم عن العمل، والذي ساهم في تراجع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير خلال جولته بمستشفى القاهرة الجديدة، حرص على زيارة جميع الأقسام، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى، والتي كشفت ضعف نسب الإشغال، حيث يستقبل القسم الداخلي للمستشفى حالة واحدة فقط كل يوم، كما اطلع على التقارير الطبية لبعض المرضى، وكذلك السجلات الطبية للأطفال بوحدة المبتسرين.

وأشار إلى أن الوزير تحدث مع المرضى المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى القاهرة الجديدة، واستمع إلى أرائهم بشأن الخدمات المقدمة بالمستشفى، مؤكدًا أن الوزير حرص على طلب أرقام هواتف المرضى للتواصل معهم تليفونيًا بعد الانتهاء من الفحص الطبي بالمستشفى للتأكد من رضائهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة جميع أقسام المستشفى، واستحداث بعض الأجهزة الطبية والأسرة بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية، وخاصةً داخل وحدة الغسيل الكلوي، حيث وجه برفع كفاءة الفلاتر الطبية، لضمان حصول المرضى على أفضل خدمة طبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير واصل جولته بزيارة مستشفى «أم المصريين» بمحافظة الجيزة، حيث لاحظ الوزير قلة أعداد أفراد الأمن الإداري الخاص بالمستشفى، مما ينعكس على غياب التنظيم وتزاحم المرضى، وعدم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين المرضى.

وتابع أن الوزير وجه بالتحقيق فيما يخص تحصيل رسوم لفتح ملف طبي لنقل الدم للمرضى، كما وجه بدعم المستشفى بكافة احتياجاتها من المستلزمات الطبية خلال أيام عيد الفطر.

وذكر «عبدالغفار» أن المحطة الثالثة في جولة الوزير كانت بمستشفى ناصر العام، في محافظة القليوبية، حيث أشاد بانتظام سير العمل، وبجاهزية المستشفى وتوافر أرصدة الأدوية والأمصال وأكياس الدم بجميع الفصائل، ووجه الشكر  لإدارة المستشفى للأطقم الطبية وجميع العاملين بها على مجهوداتهم المبذولة في تقديم خدمات صحية ورعاية طبية ذات جودة عالية، وأمر بصرف مكافئة إجادة للعاملين.

وتابع أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من الأطباء عن الحالة الصحية للمرضى المحتجزين بالقسم الداخلي، واطمأن على توافر كافة الأطقم الطبية على مدار الساعة يوميًا، كما اطلع على جداول الطوارئ للعاملين

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اختتم جولته بزيارة مستشفى مبرة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث تفقد أعمال التطوير الإنشائية، ووجه بضرورة الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ودعم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما يساهم في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وضمان حصول المواطن على أفضل خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بزيادة عدد عاملي النظافة، بما يضمن توفير بيئة صحية وأمنة للمرضى، كما تفقد أثناء زيارته كافة أقسام المستشفى، ومنها وحدة أمراض القلب التي تضم (رعاية القلب، رسم القلب بمجهود، رسم قلب أيكو) حيث تم رفع كفاءتها مؤخرًا وتزويدها بأحدث المستلزمات والأجهزة الطبية.

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة محافظة القاهرة التعليم العالي المتابعة الميدانية وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

ميدو : أوافق على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

رحيل موسيماني ؟.. غضب جماهيري وموقف إداري وشرط للبقاء

لأول مرة وحصريا.. عرض فيلم "الإنس والنمس" على قناة ART

موضوعات متعلقة

«الصحة» تدعم منصاتها الموثقة بـ 2350 منشوراً توعوياً خلال شهر رمضان

دراسة تقديم حزمة مزايا للأطقم الطبية بالتأمين الصحي للبقاء بالعمل في مصر

الصحة: فحص 11 مليون و158 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا» بالمدارس

خطة تأمين طبي لـ عيد الفطر المبارك.. لجان للمرور الدوري على المستشفيات الحكومية والخاصة.. و2151 سيارة إسعاف مجهزة بالميادين وأماكن الزحام

إسعاف جوي.. “الصحة”: فرق انتشار سريع ولجان للمرور على المستشفيات خلال العيد

هيئة الرعاية الصحية: 30مليون جنيه تكلفة تجهيزات وحدة الغسيل الكلوي بمركز 30 يونيو الدولي

الصحة: متوسط الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 46.. والوفيات 5 حالات

المستشفيات التعليمية : نستهدف الوصول للنسب العالمية في تقنيات القسطرة الحديثة

ترشيحاتنا

فاز على أودينيزي 2-1.. إنتر يواصل مطاردة ميلان على صدارة الدوري الإيطالي

كيفية إحياء ليلة العيد.. علي جمعة ينصح بـ 3 أمور

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

أوكرانيا.. خروج العشرات من معمل آزوفستال في ماريوبول بعملية إجلاء أممية

إجازات وعلاوات وتموين.. قرارات هامة في شهر مايو تخص المواطن| تعرف عليها

تشافي يعلن تشكيل برشلونة أمام مايوركا في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة الأخيرة .. فزاع يطلق النار على "أوس أوس"| صور

الكبير أوي يكتسح «الكوميديا».. كيف حقق أحمد مكي نجاحا ساحقا بأهل المزاريطة؟

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

عداءة مبتورة الساق تركض لـ 100 يوم وتدخل التاريخ

فيديو

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

من أمام الكعبة.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد عودتهما "فيديوجراف"

سأبيع الكوكايين.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا بعد إتمام الاستحواذ على تويتر

قصة أغنية يا ليلة العيد آنستينا لـ أم كلثوم وعلاقتها بالبائع

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ