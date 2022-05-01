جولة مفاجئة بـ3 محافظات.. عبدالغفار يكافئ العاملين بمستشفى ناصر ويقيل مدير "القاهرة الجديدة"

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بزيارة مفاجئة صباح اليوم الأحد، لعدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على جاهزية المستشفيات والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته المفاجئة بزيارة مستشفى القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث لاحظ وجود إهمال جسيم ورصد تلفيات في بعض التجهيزات وتراجع مستوى النظافة في معظم الأقسام الداخلية، مشيرا إلى أن الوزير اتخذ قرارا بإقالة مدير المستشفى ونائبه ومجاراة عدد من أفراد الطاقم الطبي، نظرًا لغيابهم عن العمل، والذي ساهم في تراجع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير خلال جولته بمستشفى القاهرة الجديدة، حرص على زيارة جميع الأقسام، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى، والتي كشفت ضعف نسب الإشغال، حيث يستقبل القسم الداخلي للمستشفى حالة واحدة فقط كل يوم، كما اطلع على التقارير الطبية لبعض المرضى، وكذلك السجلات الطبية للأطفال بوحدة المبتسرين.

وأشار إلى أن الوزير تحدث مع المرضى المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى القاهرة الجديدة، واستمع إلى أرائهم بشأن الخدمات المقدمة بالمستشفى، مؤكدًا أن الوزير حرص على طلب أرقام هواتف المرضى للتواصل معهم تليفونيًا بعد الانتهاء من الفحص الطبي بالمستشفى للتأكد من رضائهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة جميع أقسام المستشفى، واستحداث بعض الأجهزة الطبية والأسرة بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية، وخاصةً داخل وحدة الغسيل الكلوي، حيث وجه برفع كفاءة الفلاتر الطبية، لضمان حصول المرضى على أفضل خدمة طبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير واصل جولته بزيارة مستشفى «أم المصريين» بمحافظة الجيزة، حيث لاحظ الوزير قلة أعداد أفراد الأمن الإداري الخاص بالمستشفى، مما ينعكس على غياب التنظيم وتزاحم المرضى، وعدم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين المرضى.

وتابع أن الوزير وجه بالتحقيق فيما يخص تحصيل رسوم لفتح ملف طبي لنقل الدم للمرضى، كما وجه بدعم المستشفى بكافة احتياجاتها من المستلزمات الطبية خلال أيام عيد الفطر.

وذكر «عبدالغفار» أن المحطة الثالثة في جولة الوزير كانت بمستشفى ناصر العام، في محافظة القليوبية، حيث أشاد بانتظام سير العمل، وبجاهزية المستشفى وتوافر أرصدة الأدوية والأمصال وأكياس الدم بجميع الفصائل، ووجه الشكر لإدارة المستشفى للأطقم الطبية وجميع العاملين بها على مجهوداتهم المبذولة في تقديم خدمات صحية ورعاية طبية ذات جودة عالية، وأمر بصرف مكافئة إجادة للعاملين.

وتابع أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من الأطباء عن الحالة الصحية للمرضى المحتجزين بالقسم الداخلي، واطمأن على توافر كافة الأطقم الطبية على مدار الساعة يوميًا، كما اطلع على جداول الطوارئ للعاملين

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اختتم جولته بزيارة مستشفى مبرة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث تفقد أعمال التطوير الإنشائية، ووجه بضرورة الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ودعم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما يساهم في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وضمان حصول المواطن على أفضل خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بزيادة عدد عاملي النظافة، بما يضمن توفير بيئة صحية وأمنة للمرضى، كما تفقد أثناء زيارته كافة أقسام المستشفى، ومنها وحدة أمراض القلب التي تضم (رعاية القلب، رسم القلب بمجهود، رسم قلب أيكو) حيث تم رفع كفاءتها مؤخرًا وتزويدها بأحدث المستلزمات والأجهزة الطبية.