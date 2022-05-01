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أخبار البلد

استعداد لعيد الفطر..السبكي يترأس اجتماع غرفة إدارة العمليات المركزية بمحافظات التأمين الصحي الشامل

صدى البلد

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، اجتماع غرفة إدارة العمليات المركزية للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، وذلك بحضور أعضاء الغرفة، بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، وعددها 17 مستشفى، إضافة إلى رفع درجة الاستعدادات بعيادات الطوارئ بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات.

وحرص السبكي، خلال الاجتماع، على التأكد من توافر كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية والوقائية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، إضافة إلى توافر جميع فصائل الدم ومشتقاته، والأدوية، والمخزون الاستراتيجي لهما، كما اطمأن على تكثيف تواجد الفرق الطبية وخاصة بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وخلال الاجتماع، تواصل الدكتور أحمد السبكي، مع غرف العمليات الفرعية لإدارة الأزمات والرصد بفروع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات سالفة الذِكر، عبر تقنية الزووم، وذلك للاطمئنان على تفعيل منظومة البلاغ الآلي وتكامل الدوائر الصحية، والتي تعمل تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أية أزمات أو أحداث طارئة بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية.

وراجع السبكي، جداول التشغيل لأطباء الطوارئ بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، كما اطمأن على توافر مخزون كافِ من المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاتها والطعوم والأمصال بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات.

وكلف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة بالتواجد المستمر على مدار الساعة بأقسام الطوارئ بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل لمساعدة المرضى وذويهم في حالة حصول أي حادث أو أزمة كبرى، في الحصول على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بكل سهولة ويُسر.

واطمأن السبكي، على خطة الإحالة ما بين المحافظات في حالة الاحتياج لدعم لوجيستي أو دعم طبي من محافظة لمحافظة أخرى من ضمن محافظات التأمين الصحي الشامل، كما اطمأن على التنسيق الكامل مع غرفة أزمات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية للتواصل في حال حدوث أي بلاغ أو أزمة أو حدث طارئ.

تجدر الإشارة، إلى انعقاد غرفة إدارة العمليات المركزية للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظات التأمين الصحي الشامل، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والسادة أعضاء الغرفة من مدراء إدارات "الرعاية الصحية والعلاجية، الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية والثالثية، الإمداد، نظم المعلومات والتحول الرقمي، رضاء المنتفعين، الأزمات والكوارث، بنوك الدم ومنظومة الطوارئ بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية"، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وزير الصحة عيد الفطر وزارة الصحة التامين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وزارة الصحة والسكان

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