إيناس النجار: لوأعلم بوجود صحفيين بعيد ميلاد منة فضالي ماارتديت الفستان العاري

وجهت الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها سابع سما على قناة النهار سؤال للمثلة إيناس النجار ليه لما بتذهبي لأعياد ميلاد أصدقائك بتكوني سبب للمشاكل ؟.



أجابت إيناس: لا غير صحيح أنا ذهبت عيد الميلاد منه فضالي ولم أتسبب في مشكلة .

وأضافت إيناس النجار ، أن حفلة عيد الميلاد أقيمت في احد الفنادق الشهيرة ولا يستطيع احد من الصحفيين الذهاب بدون دعوة ومن قام بدعوة الصحفيين والدتها .

وأوضحت إيناس النجار ، أن خلافها مع منه فضالي كان لسبب آخر بعد تعرضها لموقف ما ثم ألقت باللوم عليها في هذا الموقف ؛ موضحة أنها ليست صاحبة عيد الميلاد لكي تدعو الصحفيين ومن قام بدعوتهم هي والدتها .

وأشارت إيناس النجار ، إلى أنها لو تعلم وجود الصحفيين ما كانت إرتدت الفستان الذي حضرت به الحفل لأنه كان عاري جدا؛ مضيفة أن أحد الصحفيين تحدث معها وقال لها أن والدة منه فضالي هي من قامت بدعوته في عيد الميلاد .