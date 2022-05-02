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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

حادث الإسماعيلية
حادث الإسماعيلية

انتشر على مواقع التواصل، فيديو لأحد الأشخاص في الإسماعيلية حرق إحدي الشقق السكنية، ووقف يتناول المخدرات ثم ألقى بنفسه من شرفة المنزل.

الفيديو أعاد الأذهان لحادثة سفاح الإسماعيلية والذي قطع رأس المجني عليه، وتجول بها في شوارع المحافظة وهدد أي شخص يحاول التدخل. 

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حكم نهائي

لتصدر بعدها محكمة جنايات الإسماعيلية، حكمها بمعاقبة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي في القضية.

صدر الحكم برئاسة أشرف محمد على رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر والمستشار أحمد سرى الجمل وأمانة سر هيثم عمران وحضور رئيس النيابة  مصطفى أحمد ذكرى، على المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

الاسماعيلية المخدرات جنايات الإسماعيلية الشابو شقة

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