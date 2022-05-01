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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات العيد.. إحباط ترويج 1.25 كجم هيروين وشابو على أهالي الغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تمكنت مباحث المخدرات بالغردقة، من ضبط نجار بحوزته كمية من مخدر الشابو والهيروين قبل ترويجها على عملائه بالغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات في الغردقة، عن نشاط المتهم وبتقنين الإجراءات القانونية وبعد استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه تم إلقاء القبض عليه وبحوزته كيلو هيروين وربع كيلو شابو قبل توزيعها على عملاءه بمنطقة الحجاز في مدينة الغردقة.

 

كما تم ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول وميزان بحوزة المتهم، وبمواجهة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

على جانب آخر قررت نيابة الغردقة حبس سائق تاكسي ضبط بحوزته ربع كيلو هيروين بالغردقة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات قبل ترويجها على عملائه خلال إجازة العيد.

 

وكان مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة تمكن من ضبط سائق تاكسي بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه بالغردقة.

 

وردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات عن المتهم، وبتقنين الإجراءات القانونية وبعد استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته ربع كيلو هيروين مخدر قبل توزيعها على عملائه بمنطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة.

 

كما تم ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة تاكسي بحوزة المتهم، وبمواجهة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

الغردقة المخدرات النيابة العامة نيابة الغردقة مدينة الغردقة مكافحة المخدرات

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