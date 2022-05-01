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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يقترح تعاون وزارات الصحة والتضامن والداخلية لعمل حملات تحليل مخدرات للطلاب

مجلس النواب
مجلس النواب

قال  اللواء عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أنه تقدم  باقتراح برغبة بشأن تعاون وزارات الصحة والتضامن والداخلية في عمل حملات تحليل مخدرات لطلبة وطالبات المدارس والجامعات.

وقال العمدة  في تصريحاته لـ"صدى البلد"، إن ما دفعه للتقدم بهذا الاقتراح هو تفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة مما تسبب في زيادة معدلات الجريمة.

وأكمل عضو دفاع النواب أن الاقتراح جاء بشان تعاون وزارات الصحة والتضامن والداخلية في عمل حملات تحليل مخدرات لطلبة وطالبات المدارس والجامعات على أن لا تعلن نتيجة التحليل ولكن تتولى وزارتي الصحة والتضامن علاج من يثبت تعاطيه للمخدرات مع ضرورة انشاء مستشفيات مخصصة لعلاج الإدمان بالمدن الجديدة للحفاظ على خصوصية المرضى على أن تكون مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة والمساحات المناسبة وبها أطقم متخصصة ومؤهلة على أعلى مستوى من أطباء وأخصائيين نفسيين.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي،  وتتولى وزارة  الداخلية بالتعاون مع وزارة التضامن متابعته بعد الشفاء حتى نضمن عدم عودته للتعاطي مرة أخرى وعمل بحث اجتماعي حول الأسباب التي أدت لتعاطيه المخدرات والعمل على حلها.

مجلس النواب وزارة الداخلية تعاطي المخدرات وزارة التضامن اقتراح برغبة

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