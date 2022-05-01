الأوقاف: إعادة تنظيم عمل المقارئ القرآنية لتشمل الأئمة وجمهور المصلين

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ عبد المجيد رئيسَ الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بإعادة تنظيم عمل المقارئ القرآنية لتشمل الأئمة وجمهور المصلين، بحيث تتم مقابلة جميع شيوخ المقارئ المعتمدين، وكذلك جميع أعضاء المقارئ المعتمدين لإعادة تشكيل المقارئ، وتحديد عددها وأماكنها وعدد أعضاء كل مقرأة منها، وما سيكون خاصًّا منها بالأئمة وأعضاء المقارئ، وما سيكون متاحًا لجمهور المسجد، على أن تنتهي الإدارة من ذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخه، ومن يتخلف عن المقابلة سيعد معتذرًا عن مواصلة العمل بالمقرأة.

وأوضح أنه سيبدأ العمل بالمقارئ في كل مديرية تتم مقابلة أعضائها ووضع خطتها فور اكتمال المقابلات وتحديد المساجد التي سيكون بها المقارئ، ومن المقرر أن يكون هناك يومان في الأسبوع لعمل المقارئ:

1- يوم الاثنين عقب صلاة الظهر، للأئمة وغيرهم من أعضاء المقارئ المعتمدين.

2- يوم الجمعة عقب صلاة العصر، لجمهور المصلين في المساجد التي تحددها كل مديرية وتعتمد خطتها من رئيس القطاع الديني.

وستكون مقابلة شيوخ وأعضاء المقارئ بمديرية أوقاف القاهرة بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا مع إحضار الرقم القومي وعدد (2) صورة شخصية وذلك على النحو التالي:

يوم السبت : 7 / 5 / 2022م

م - الاسم - المديرية - الصفة

1. محمد محمود رمضان محمود - القاهرة - عضو ومشرف

2. عبد العليم جمال محمد حسن - القاهرة - عضو مقرأة

3. عاصم عبد الصمد عبد الحكم - القاهرة - عضو مقرأة

4. يسرى محمود توفيق - القاهرة - عضو مقرأة

5. عمر أحمد سعيد البيسى - القاهرة - عضو مقرأة

6. محمد حسن فرحات مطاوع - القاهرة - عضو مقرأة

7. مصطفى أحمد عبدالعليم مرزوق - القاهرة - عضو مقرأة

8. السيد عبد العاطي السيد - القاهرة - عضو مقرأة

9. أحمد حسن احمد الحارتي - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

10. أشرف شعبان مغازي - القاهرة - عضو مقرأة

11. وليد عبدالعليم عبدالعظيم - القاهرة - عضو مقرأة

12. عمرو محمود مصطفى مصطفى - القاهرة - عضو مقرأة

13. مصطفى سيد على عثمان - القاهرة - عضو مقرأة

14. رجب إبراهيم أبو المجد - القاهرة - عضو مقرأة

15. أسامه أحمد عبد الحفيظ - القاهرة - عضو مقرأة

16. صلاح صبري محى الدين - القاهرة - عضو مقرأة

17. يحيى على حسن محمد - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

18. محمد خطاب محمد - القاهرة - عضو مقرأة

19. رضوان محمد رضوان - القاهرة - عضو مقرأة

20. ابراهيم محيي الدين حسين - القاهرة - عضو مقرأة

21. عبدالعليم محمد عبدالحكيم - القاهرة - عضو مقرأة

22. أحمد حسن السيد حسن - القاهرة - عضو مقرأة

23. لطفي عبدالخالق قنديل عبدالعال - القاهرة - عضو مقرأة

24. رفعت جابر علي محمد - القاهرة - عضو مقرأة

25. مسعود عبدا لهادى أحمد - القاهرة - عضو مقرأة

26. جمال فاروق جبريل - القاهرة - شيخ مقرأة معتمد

27. محمد عبدالله عطية - القاهرة - عضو مقرأة

28. طه أمين طه أبو المعاطي - القاهرة - عضو مقرأة

29. رمضان محمد عبد الغفار - القاهرة - عضو مقرأة

30. محمد أمين علي عبد الجواد - القاهرة - عضو مقرأة

31. طه علي طه علي محمد - القاهرة - عضو مقرأة

32. فتحي عبد العزيز قنديل - القاهرة - عضو مقرأة

33. صبري عزالدين مجاهد - القاهرة - عضو مقرأة

34. سامي صالح محمد - القاهرة - عضو مقرأة

35. محمد عبدالعزيز أبو المحاسن - القاهرة - عضو مقرأة

36. عبدالباسط حمدي عقل - القاهرة - عضو مقرأة

37. أحمد محمد محمود محمد - القاهرة - عضو مقرأة

38. محمد محمد محمود عبدالحليم - القاهرة - عضو مقرأة

39. محمد عبد المجيد الليثي - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

40. رجب إبراهيم بدوي - القاهرة - عضو مقرأة

41. حسين علي مصطفى - القاهرة - عضو مقرأة

42. عبدالسلام محمد عبدالسلام - القاهرة - عضو مقرأة

43. حسن عوض أحمد - القاهرة - عضو مقرأة

44. السعيد محمد أحمد هيكل - القاهرة - عضو ومشرف

45. السيد طلبة السيد - القاهرة - عضو مقرأة

46. مصطفى عبدالعزيز الجرحى - القاهرة - عضو مقرأة

47. فتحي فرحات القطب - القاهرة - عضو مقرأة

48. شعبان محمد عويس ابراهيم - القاهرة - شيخ مقرأة معتمد

49. أحمد محمود رمضان - القاهرة - عضو ومشرف

50. أحمد مصطفى أمين - القاهرة - عضو مقرأة

51. عزيز طايع عبدالغني - القاهرة - عضو مقرأة

52. السيد محمد عليوة - القاهرة - عضو مقرأة

53. مجدي جوده أحمد - القاهرة - عضو مقرأة

54. أحمد محمود عبدالعزيز زيد - القاهرة - عضو مقرأة

55. عمر أحمد عبد المغيث - القاهرة - عضو مقرأة

56. عبدالله مسعد توفيق - القاهرة - عضو مقرأة

57. محمد مصطفى عبد الفضيل سالم - القاهرة - عضو مقرأة

58. محمود ثروت عبدالعظيم أحمد - القاهرة - عضو مقرأة

59. سيد عبدالعال محمود محمد - القاهرة - عضو مقرأة

60. علاء الدين إبراهيم عطية يونس - القاهرة - عضو مقرأة

61. أحمد حامد حسن علي - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

62. طارق محمد عبدالبصير - القاهرة - عضو ومشرف

63. عبدالله محمد عبدالحميد - القاهرة - عضو مقرأة

64. نادي فوزي علي - القاهرة - عضو مقرأة

65. مصطفى منير كامل عبد الحسيب - القاهرة - عضو مقرأة

66. سليمان عبدالغني محمد - القاهرة - عضو مقرأة

67. رضا عثمان أحمد أبو المجد - القاهرة - عضو مقرأة

68. طه دسوقي محمد السيد - القاهرة - عضو مقرأة

69. محمد أحمد عبدالحميد الشاذلي - القاهرة - عضو مقرأة

الأحد: 8 / 5 / 2022م.

م - الاسم - المديرية - الصفة

1. جمال السيد حسنين - القاهرة - عضو مقرأة

2. أحمد الشرقاوي خلف - القاهرة - عضو مقرأة

3. أحمد سعيد علي حسن - القاهرة - عضو مقرأة

4. عبدالفتاح حسن محمد - القاهرة - عضو مقرأة

5. عامر محمد على شلبى - القاهرة - عضو مقرأة

6. عزت ياسين أحمد - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

7. سيد إسماعيل السيد أبو زيد - القاهرة - عضو مقرأة

8. محمود مصطفى إبراهيم - القاهرة - عضو مقرأة

9. محمد السيد السيد قناوي - القاهرة - عضو مقرأة

10. علاء الدين مصطفى محمد - القاهرة - عضو ومشرف

11. محمد محمود أحمد فرج - القاهرة - عضو مقرأة

12. محمود عبدالحميد سيد - القاهرة - عضو مقرأة

13. محمد أحمد العمري - القاهرة - عضو مقرأة

14. محمد شعبان منصور - القاهرة - عضو مقرأة

15. رأفت السيد رشوان - القاهرة - عضو مقرأة

16. محمد أحمد وفاء محمد - القاهرة - عضو مقرأة

17. عبداللطيف محمد سيد أحمد - القاهرة - عضو مقرأة

18. سعد محمد عبدالعال - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

19. عبدالباسط محمد أحمد عمارة - القاهرة - عضو مقرأة

20. عبدالله عبدالصادق محمد الدرعي - القاهرة - عضو مقرأة

21. سعيد حسن محمد حسن - القاهرة - عضو مقرأة

22. سيد حامد محمد على - القاهرة - عضو مقرأة

23. عبدالرحمن أحمد السلمونى - القاهرة - عضو مقرأة

24. خالد محمد عطية الدهشوري - القاهرة - عضو مقرأة

25. سيد سعد غريب قطب - القاهرة - عضو مقرأة

26. نورالدين إبراهيم على - القاهرة - عضو مقرأة

27. السيد محمد عمارة خليف - القاهرة - عضو مقرأة

28. إبراهيم أحمد خضر بصل - القاهرة - عضو مقرأة

29. محمود رمضان حمودة - القاهرة - عضو ومشرف

30. محمود على حسن العشماوي - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

31. سعيد عبدالفتاح حسنين - القاهرة - عضو مقرأة

32. بدر محمد بدر على - القاهرة - عضو مقرأة

33. عبدالقادر حسين أحمد - القاهرة - عضو مقرأة

34. عيد محمد محمد عوض - القاهرة - عضو مقرأة

35. عادل عبدالرازق عبدالغفار - القاهرة - عضو ومشرف

36. إبراهيم محمد رمضان - القاهرة - عضو مقرأة

37. علي محمد عبدالحكيم - القاهرة - عضو مقرأة

38. أحمد عبدالمنعم عبدالرحمن - القاهرة - عضو مقرأة

39. محمد جمال عبداللطيف - القاهرة - عضو مقرأة

40. أبو بكر سليمان سليمان محمد - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

41. أحمد فؤاد حافظ - القاهرة - عضو مقرأة

42. سيد أحمد سيد أحمد - القاهرة - عضو مقرأة

43. ياسر معروف خليل - القاهرة - عضو مقرأة

44. محمد على السيد محمد - القاهرة - عضو مقرأة

45. محمد عبدالحميد محمد - القاهرة - عضو مقرأة

46. محمد إبراهيم حسن طه - القاهرة - عضو مقرأة

47. عماد محمد عبدالله أبو زيد - القاهرة - عضو مقرأة

48. بدرى مرسى نور محمد - القاهرة - عضو مقرأة

49. محمد منصور محمد - القاهرة - عضو مقرأة

50. زيدان شحاته زيدان البربري - القاهرة - عضو مقرأة

51. عباس محمد عباس أبوالخير - القاهرة - عضو مقرأة

52. أحمد محمد السيد سالم - القاهرة - شيخ مقرأة معتمد

53. فتحى السيد محمود - القاهرة - عضو مقرأة

54. عامر أحمد باسل - القاهرة - عضو مقرأة

55. محمد حسين عبدالرحمن - القاهرة - عضو مقرأة

56. عبدالله عطية بيومى - القاهرة - عضو مقرأة

57. على محمد السيد حسن - القاهرة - عضو مقرأة

58. سعد عبدالرحيم محمد - القاهرة - عضو مقرأة

59. أشرف حامد حسنين - القاهرة - عضو مقرأة

60. عبدالخالق صلاح عبدالخالق - القاهرة - عضو مقرأة

61. هشام محمد فهيم الشيخ - القاهرة - عضو مقرأة

62. علاء عبدالعزيز محمد سمن - القاهرة - عضو مقرأة

63. محمد على محمد عثمان - القاهرة - عضو مقرأة

64. عبد النبي أحمد عبدالوهاب - القاهرة - شيخ مقرأة معتمد

65. عباس محمد جبر - القاهرة - عضو مقرأة

66. خضر محمد السيد إبراهيم - القاهرة - عضو مقرأة

67. إبراهيم قرني محمد - القاهرة - عضو مقرأة

68. محمد محمود يوسف جنيدي - القاهرة - عضو مقرأة

69. محمد إمام حنفي صالح - القاهرة - عضو مقرأة

الاثنين : 9 / 5 / 2022م.

م - الاسم - المديرية - الصفة

1. محمود حسن عبدالرحمن حسن - القاهرة - عضو مقرأة

2. حسنى أحمد إبراهيم محمد - القاهرة - عضو مقرأة

3. محمد عد العزيز أمين - القاهرة - عضو مقرأة

4. عيد على ري فرج - القاهرة - عضو مقرأة

5. يوسف عمر رجب عمر - القاهرة - عضو مقرأة

6. عادل عثمان سيد أحمد - القاهرة - عضو مقرأة

7. صفوت على أحمد ناجى - القاهرة - عضو مقرأة

8. محمود عبدالحكيم حافظ - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

9. عبدالقادر فاروق محمد - القاهرة - عضو مقرأة

10. محمد أحمد أبو النيل محمد - القاهرة - عضو مقرأة

11. سيد سيد خليفة خير الله - القاهرة - عضو مقرأة

12. على سيد على سيد - القاهرة - عضو مقرأة

13. محمود محمد عبدالسلام - القاهرة - عضو مقرأة

14. محمود محسن محمد عيسى - القاهرة - عضو مقرأة

15. يحى أحمد عبود محمد - القاهرة - عضو مقرأة

16. أحمد عاشور صلاح رياض - القاهرة - عضو مقرأة

17. سلومه خميس محجوب عيد النبي - القاهرة - عضو مقرأة

18. طه رفعت على أحمد - القاهرة - عضو مقرأة

19. أحمد ربيع محمدي محمد - القاهرة - عضو ومشرف

20. عبدالعال كريم إبراهيم - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

21. أسامة محمود إسماعيل - القاهرة - عضو ومشرف

22. عطا رجب نصر الرفاعي - القاهرة - عضو مقرأة

23. حسن محمود سليمان - القاهرة - عضو مقرأة

24. سعيد أحمد إبراهيم شاهين - القاهرة - عضو مقرأة

25. حسين سيد عثمان - القاهرة - عضو مقرأة

26. أحمد فتحي محمد حجازي - القاهرة - عضو مقرأة

27. وائل عادل اسماعيل - القاهرة - عضو مقرأة

28. محمد عطا الله محمد - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

29. محمد سالم محمد على - القاهرة - عضو مقرأة

30. إبراهيم شحاتة عبدالتواب - القاهرة - عضو مقرأة

31. عمرو عادل عبدالستار - القاهرة - عضو مقرأة

32. خالد صلاح الدين حسونة - القاهرة - عضو مقرأة

33. عز الدين محمد فودة - القاهرة - عضو مقرأة

34. محمد أحمد عبداللطيف - القاهرة - عضو مقرأة

35. على إبراهيم شلقاني - القاهرة - عضو مقرأة

36. حمدي محمود سلامة - القاهرة - عضو مقرأة

37. عبداللطيف صلاح عبداللطيف - القاهرة - عضو مقرأة

38. مصطفى عزت حميد - القاهرة - عضو مقرأة

39. رمضان أحمد حسين بغدادي - القاهرة - عضو مقرأة

40. أحمد محمد السيد - القاهرة - عضو مقرأة

41. فتحي أمين محروس - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

42. عبد الباسط محمد أحمد عمارة - القاهرة - عضو مقرأة

43. أحمد السيد محمد متولى - القاهرة - عضو مقرأة

44. أحمد إبراهيم الشحات على - القاهرة - عضو مقرأة

45. محمد إبراهيم الشحات علي - القاهرة - عضو مقرأة

46. عبدالعظيم عبد المرضى عبد الحافظ عامر - القاهرة - عضو مقرأة

47. ربيع عويس مرزوق - القاهرة - عضو مقرأة

48. مصطفى أحمد محمد حسنين - القاهرة - عضو مقرأة

49. محمود سعيد محمود حبيب - القاهرة - عضو مقرأة

50. محمود عبدا لهادى العدوى أحمد - القاهرة - عضو مقرأة

51. منتصف محمود عبدالمهيمن - القاهرة - عضو ومشرف

52. محمد أحمد محمد عيد الدالي - القاهرة - عضو مقرأة

53. إيهاب أحمد هاشم محمد - القاهرة - عضو مقرأة

54. مصطفى محمد يونس - القاهرة - عضو مقرأة

55. حسن شعبان حسن - القاهرة - عضو مقرأة

56. عادل قاسم على عيسى - القاهرة - عضو مقرأة

57. إبراهيم محمد ابراهيم عبدالكريم - القاهرة - عضو مقرأة

58. أحمد محمد عطاالله - القاهرة - عضو مقرأة

59. نسيم عبدالقادر عبد العاطي نصر - القاهرة - عضو مقرأة

60. صالح محمد أحمد محمد - القاهرة - عضو مقرأة

61. طه مهدى مبرك عبدالبصير - القاهرة - عضو مقرأة

62. أحمد محمد السيد سالم - القاهرة - شيخ مقرأة معتمد

63. حسام صبري أحمد السيد - القاهرة - عضو مقرأة

64. محمد محمد الطنطاوي - القاهرة - عضو مقرأة

65. عبدالمحسن أحمد حسن الشيخ - القاهرة - عضو مقرأة

66. احمد حفظي عبداللطيف - القاهرة - عضو مقرأة

67. فؤاد بكر فؤاد المالح - القاهرة - عضو مقرأة

68. محمد سعد محمد مطاوع - القاهرة - عضو ومشرف

الثلاثاء: 10 / 5 / 2022م.

م - الاسم - المديرية - الصفة

1. ماجد عصر ربيع الشرقاوي - القاهرة - عضو مقرأة

2. حمدي حسين عابدين - القاهرة - عضو مقرأة

3. احمد مصطفى رزق ابراهيم - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

4. ياسر محمد عبدالوهاب - القاهرة - عضو مقرأة

5. عبدالرحمن حسين عبد الغنى - القاهرة - عضو مقرأة

6. أحمد محمد البكري فرج - القاهرة - عضو مقرأة

7. محمد عبدالحميد عيد - القاهرة - عضو مقرأة

8. أحمد على محروس - القاهرة - عضو مقرأة

9. مصطفى على محمد على - القاهرة - عضو مقرأة

10. أحمد عبد السميع عبدالتواب - القاهرة - عضو مقرأة

11. عبد الله عبد الفتاح عبد العزيز - القاهرة - عضو مقرأة

12. محمود شعبان محمد - القاهرة - عضو مقرأة

13. رمضان محمد عبد الغنى - القاهرة - عضو مقرأة

14. سيد فتحي السيد - القاهرة - شيخ مقرأة معتمد

15. صفوت طه عبدالعظيم - القاهرة - عضو مقرأة

16. عبدالرؤوف السيد أحمد - القاهرة - عضو مقرأة

17. عرفات مختار محمد - القاهرة - عضو مقرأة

18. هاني شحاتة جداوي - القاهرة - عضو ومشرف

19. مدحت المتولي إبراهيم - القاهرة - عضو مقرأة

20. محمود خليل سيد - القاهرة - عضو مقرأة

21. محمد حمدي صابر - القاهرة - عضو مقرأة

22. الصاوي عبدالحميد عبدالله - القاهرة - عضو مقرأة

23. عزمي محمد عبدالوكيل القط - القاهرة - عضو مقرأة

24. محمود مخلوف كامل - القاهرة - عضو مقرأة

25. محمود علي محمد علي - القاهرة - عضو مقرأة

26. محمد الورداني نجيب علي - القاهرة - عضو مقرأة

27. ياسر عيد عبدالحليم - القاهرة - شيخ مقرأة معتمد

28. رضا عبدالمحسن عيد - القاهرة - عضو ومشرف

29. أحمد يونس أحمد - القاهرة - عضو مقرأة

30. أمين فاروق فكرى - القاهرة - عضو مقرأة

31. محمد على عبدالعظيم - القاهرة - عضو مقرأة

32. مصطفى عبدالله أحمد - القاهرة - عضو مقرأة

33. أنس جودة عبدالتواب - القاهرة - عضو مقرأة

34. محمد فؤاد حافظ - القاهرة - عضو مقرأة

35. كامل محمد جاب الله - القاهرة - عضو مقرأة

36. أشرف عبده محمود الخلايلى - القاهرة - عضو مقرأة

37. إبراهيم جمال إبراهيم - القاهرة - عضو مقرأة

38. محمد محمد بيومي - القاهرة - عضو مقرأة

39. عبدالحليم سيد إبراهيم - القاهرة - عضو مقرأة

40. محمد سيد مدبولي - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

41. محمد عبدالفتاح فؤاد - القاهرة - عضو مقرأة

42. أيمن فتحى عبدالحميد - القاهرة - عضو مقرأة

43. عبدالحليم محمد حسن - القاهرة - عضو مقرأة

44. السيد محمد عوض على - القاهرة - عضو مقرأة

45. احمد محمد فهمى - القاهرة - عضو مقرأة

46. سعيد على سليمان حربى - القاهرة - عضو مقرأة

47. إبراهيم محمد سيد أحمد - القاهرة - عضو مقرأة

48. طه على محمد - القاهرة - عضو قائم بأعمال شيخ المقرأة

49. محمود عبد الباقي عبدالرحمن - القاهرة - عضو ومشرف

50. هاني محمد عبدالرحمن - القاهرة - عضو مقرأة

51. محمود ممدوح محمود - القاهرة - عضو مقرأة

52. صلاح محمد عثمان محمد - القاهرة - عضو مقرأة

53. صابر عبد الحكم سعد - القاهرة - عضو مقرأة

54. أحمد خليفة محمد سليمان - القاهرة - عضو مقرأة

55. محمد فتحي موسى مرزوق - القاهرة - عضو مقرأة

56. محمد محمود عبد الواحد - القاهرة - عضو مقرأة

57. نور العزب على حسن - القاهرة - عضو مقرأة

58. السيد حمدي السيد الباز - القاهرة - عضو مقرأة

59. محمد رضا ابرهيم - القاهرة - عضو مقرأة

60. عبد العزيز احمد محمد شرابي - القاهرة - عضو مقرأة

61. عبدالله حسن عبدالرحيم العياط - القاهرة - عضو مقرأة

62. محمد هشام عبدالكريم على - القاهرة - عضو مقرأة

63. محمد الحسيني منصور ابراهيم - القاهرة - عضو مقرأة

64. محمد عنتر محمد بدوى - القاهرة - عضو مقرأة

65. جاد المولى محمد جاد - القاهرة - عضو مقرأة

66. محمد بدوى قرني - القاهرة - عضو مقرأة

67. محمد يحيى عبدالصمد - القاهرة - عضو مقرأة

68. محمود محمد صادق محمد - القاهرة - عضو مقرأة

69. حسن سعيد أحمد زعيمة - القاهرة - عضو مقرأة

70. عمر مصطفى علي محمد - القاهرة - عضو مقرأة



