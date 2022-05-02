فوائد البنجر والبرتقال لجمال المرأة ونضارة بشرتها

يحتوي كل من البنجر والبرتقال على عناصر غذائية مشتركة مهمة جدًا للبشرة، ومن أبرز هذه العناصر: فيتامين أ، وفيتامين ج.

لذا تمثلت فوائد عصير البنجر والبرتقال وفقا لموقع بولد سكاى.



1. زيادة نضارة البشرة

إن فيتامين ج يساهم في إنتاج الكولاجين في الجسم، مما يجعل البشرة تتمتع بقوة وحيوية ونضارة، فبدلًا من تناول الأشكال الدوائيةللكولاجين .

2. تأخير ظهور التجاعيد في البشرة

يُعد فيتامين ج أحد مُضادات الأكسدة الهامة، ومُضادات الأكسدة تساعد في القضاء على الجذور الحرة المعروفة بخطرها على الجسم منحيث تطوير الأمراض وتسريع الشيخوخة.

حيث أن تناول كوب من العصير كفيل في إمداد الجسم بنسب عالية من فيتامين ج.



3. حماية البشرة من أشعة الشمس

من فوائد فيتامين ج وفيتامين أ المتوافران بكثرة بالعصير أنهما يحميان الجلد من أشعة الشمس، وهذا لا يعني أن فيتامين ج وفيتامين أيُعدان بديلان عن واقي الشمس، وإنما مساهمين جيدين في الحد من ضررها.



4. محاربة التصبغات

أحد أهم فوائد عصير البنجر والبرتقال للبشرة أن شربه أو استعماله موضعيًا على البشرة قد يُساهم في تخفيف البقع الداكنة والتصبغاتغير المرغوبة، كما أنه لا يؤدي غالبًا إلى آثار جانبية ضارة للبشرة كما المنتجات الصناعية.

يُمكن استعماله موضعيا للعصير على البشرة لمدة 16 أسبوع بشكلٍ متواصل للحصول على النتيجة المرجوة.



5. تسريع التئام الجروح

يعمل كل من فيتامين ج وفيتامين أ على تسريع التئام الجروح، وليس هذا فحسب إنما قد يُساهمان في تخفيف آثار الندوب الظاهرة منالجروح والحروق.

6. المساعدة في علاج حب الشباب

يعمل فيتامين أ على علاج حب الشباب بطريقة مُذهلة، وذلك إن تم تناوله بأشكاله الدوائية، ولذا فإن تناوله من مصادر طبيعية.

للحصول على هذه الفائدة من فوائد عصير البنجر والبرتقال للبشرة لا بّد من الاستمرارية على شربه لمدة طويلة وبشكلٍ يومي.