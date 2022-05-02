أحلام سعيدة الحلقة الأخيرة: تصالح ديدي مع شقيقها وشيرين

عرضت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “أحلام سعيدة”، بطولة يسرا عددًا من الأحداث المثيرة.

شهدت احداث الحلقة تصالح ديدى وشيرين وتنازلت عن القضية ضدها.

و تصالحت ديدى مع شقيقه صالح كما علمت أنها ستصبح جدة.

كما شهدت تصالح شقيقة شيرين وزوجها بعد خلافهما .

ظهرت الفنانة ميسرة في آخر مشاهد المسلسل حيث أحضرت فرقة موسيقية للاحتفال بيسرا بعدما فتحت منزلها للجميع.



أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب،نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.