الفرق بين أعراض كورونا عند النساء والرجال.. تعرف عليها

قالت دراسة جديدة إنه قد يضطر الأشخاص الذين يعانون من التهابات خفيفة أو شديدة من كورونا إلى التعامل مع أعراضه غير السارة لأسابيع أو حتى شهور، من ضباب الدماغ إلى تساقط الشعر، يمكن أن يؤدي فيروس كورونا لفترة طويلة إلى مجموعة من الأعراض ويزعج المرضى من جميع الفئات العمرية.

ووفقًا للدراسة، قد تضطر النساء إلى التعامل مع المزيد من أعراض ما بعد الشفاء مقارنة بنظرائهن من الرجال.

أعراض كورونا عند النساء

كشف تقرير نُشر في الإصدار الأخير من المجلة الشهرية التي تتم مراجعتها من قبل النظراء عن صحة المرأة أن النساء أكثر عرضة لأعراض مثل صعوبة البلع والتعب وألم الصدر عند المتابعة طويلة الأمد مقارنة بالرجال.

بينما لوحظ أن النساء أقل عرضة للإصابة بالعدوى ولديهن فرص أقل للوفاة من الرجال في المرحلة الحادة من فيروس كورونا COVID-19، إلا أن الباحثين في هذه الدراسة لاحظوا أن الفروق بين الجنسين قد تجعل الموقف صعبًا بعض الشيء بالنسبة لهم.

الفرق بين أعراض كورونا عند النساء والرجال

وفقًا لنتائج الدراسة، من بين جميع الأشخاص الذين يعانون من كوروناCOVID لفترة طويلة كانت النساء أكثر أعراضًا بنسبة 97 في المائة مقارنة بـ 84 في المائة من الذكور.

مشكلة ضيق التنفس والضعف وآلام الصدر وخفقان القلب واضطراب النوم شائعة عند النساء. لكن لم تكن هناك شكاوى كثيرة من آلام العضلات والسعال، وكانت اضطرابات النوم أيضًا أكثر تواترًا عند الإناث، بينما يميل الرجال إلى فقدان المزيد من الوزن في مرحلة ما بعد الإصابة.