عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفرق بين أعراض كورونا عند النساء والرجال.. تعرف عليها

كورونا
كورونا

قالت دراسة جديدة إنه قد يضطر الأشخاص الذين يعانون من التهابات خفيفة أو شديدة من كورونا إلى التعامل مع أعراضه غير السارة لأسابيع أو حتى شهور، من ضباب الدماغ إلى تساقط الشعر، يمكن أن يؤدي فيروس كورونا لفترة طويلة إلى مجموعة من الأعراض ويزعج المرضى من جميع الفئات العمرية.

ووفقًا للدراسة، قد تضطر النساء إلى التعامل مع المزيد من أعراض ما بعد الشفاء مقارنة بنظرائهن من الرجال.

أعراض كورونا عند النساء 

كشف تقرير نُشر في الإصدار الأخير من المجلة الشهرية التي تتم مراجعتها من قبل النظراء عن صحة المرأة أن النساء أكثر عرضة لأعراض مثل صعوبة البلع والتعب وألم الصدر عند المتابعة طويلة الأمد مقارنة بالرجال.

بينما لوحظ أن النساء أقل عرضة للإصابة بالعدوى ولديهن فرص أقل للوفاة من الرجال في المرحلة الحادة من فيروس كورونا COVID-19، إلا أن الباحثين في هذه الدراسة لاحظوا أن الفروق بين الجنسين قد تجعل الموقف صعبًا بعض الشيء بالنسبة لهم.

الفرق بين أعراض كورونا عند النساء والرجال

وفقًا لنتائج الدراسة، من بين جميع الأشخاص الذين يعانون من كوروناCOVID لفترة طويلة كانت النساء أكثر أعراضًا بنسبة 97 في المائة مقارنة بـ 84 في المائة من الذكور.

مشكلة ضيق التنفس والضعف وآلام الصدر وخفقان القلب واضطراب النوم شائعة عند النساء. لكن لم تكن هناك شكاوى كثيرة من آلام العضلات والسعال، وكانت اضطرابات النوم أيضًا أكثر تواترًا عند الإناث، بينما يميل الرجال إلى فقدان المزيد من الوزن في مرحلة ما بعد الإصابة.

كورونا أعراض كورونا أعراض كورونا عند النساء كوروناCOVID ضيق التنفس اضطرابات النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

فيفا يعاقب السنغال بإقامة مباراة دون جمهور و175 ألف فرنك سويسري

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

حافِظ على اللاعبين| عبد الحفيظ لـ موسيماني: أفعالك لا تليق بحجم الأهلي

حكم من فاتته صلاة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

متعافي كورونا أكثر عرضة للإصابة .. دراسة تكشف مسببات الربو

يخفض أعداد مرضى كورونا بالمستشفيات.. ما هو عقار باكسلوفيد؟

تزداد في الصيف .. تعرف على أسباب وأعراض الدوالي

الصحة العالمية تحذر من تفشي مرض الحصبة بين الأطفال مجددا

أبرزها التدخين والكحوليات.. أسباب تنشيط الخلايا السرطانية في الجسم الطبيعي.. اعرفها

ارتفاع الحرارة أول أيام عيد الفطر.. نصائح هامة لمرضى لقلب

نشرة الصحة والمرأة.. تحذير من الإفراط في تناول كحك العيد.. طرق تقليل ملوحة الفسيخ والرنجة قبل تناولها

في يوم الضحك العالمي.. باحثون: يحسن المناعة ويعمل كمسكن طبيعي للألم

ترشيحاتنا

النقل : حملات تفتيشية للالتزام بالحمولة المحددة بالمراكب النيلية في عيد الفطر

أفضل 5 تطبيقات مجانية لمشاهدة الأفلام والمسلسلات في العيد

الصقر وفضل على رأس المرشحين لخلافة المدير التنفيذى لـ بيراميدز

ملخص أحداث وتفاصيل الحلقات الأخيرة من مسلسلات رمضان.. فيديو

كيليان مبابي "باسبور" عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد

بعد حديث الرئيس عن مسلسل الاختيار..6أسباب أسقطت الإخوان من البنا إلى مرسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

الآلاف يؤدون صلاة العيد بالجامع الأزهر.. صور

أفضل وجبة للأطفال في العيد.. وافل بـ3 مكونات فقط

فيديو

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ