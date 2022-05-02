يحيي الكومي: حمد إبراهيم رحل بالتراضي.. و«عبد ربه والجمل» أمامهما تحد

كشف يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن حمد إبراهيم مدرب فريقه الكرة بالدراويش السابق، رحل بالتراضي مع الإدارة دون دفع شرط جزائي في عقده.

وتابع رئيس الإسماعيلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، حمد إبراهيم من الشخصيات المحترمة جدًا، وكنت أكبر الداعمين له، ولكن الوضع لا يتحمل هزائم، وأرادنا تجديد الدماء.

وأضاف الكومي، الموسم الحالي يشبه كثيرًا ما حدث الموسم الماضي، وتمكنا وقتها من البقاء في الدوري، سنسعى لخلق الدوافع ونستطيع البقاء في الدوري، من خلال تحسين النتائج في الفترة المقبلة.

وأكمل، حسني عبد ربه وحمزة الجمل أولاد النادي الإسماعيلي، وأمامهما مهمة كبيرة من أجل خلق الدوافع لدى اللاعبين، أتمنى لهم كل التوفيق.

وأتم الكومي، أدعو الجميع لدعم النادي الإسماعيلي للخروج من كبوته.