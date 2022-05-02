توافد على كورنيش بنها بالقليوبية للاحتفال بالعيد

بدء مواطنو محافظة القليوبية التوافد على كورنيش مدينة بنها عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك للاحتفال بأول أيام العيد.

كما شهدت مدينة القناطر الخيرية زيارة بعض المجموعات الشبابية على متن المراكب النيلية الكبرى واللنشات الصغيرة للاستمتاع بأجواء العيد.

من جانبه قال المهندس أشرف درويش مدير عام رى القناطر انه تم فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهى والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة اعتبارا من الساعة السابعة صباحا خلال فترة الأعياد.

واشار درويش إلى انه اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري برفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا لعيد الفطر المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة.

وأكد أن أعمال التطوير التي قامت وتقوم بها الوزارة بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتيا من خلال أجهزة الوزارة واعتمادا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

واضاف ان وزارة الري قد انتهت مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا.

كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة، كما أنه يجرى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة ومحافظة القليوبية، كما سيتم البدء بعد العيد في تطوير مساحة 4 أفدنة على البر الأيمن لهويس الرياح البحيري.

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