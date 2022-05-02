عيد عبد الملك: الجزيري أقنع فيريرا.. وعقلية شيكابالا تطورت

أشاد أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بأداء فريق الكرة بنادي الزمالك، تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض.



وتابع عبد الملك خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، فيريرا نجح في إعادة هوية فريق الزمالك، ويحاول خلق حالة من التكاتف بين اللاعبين وحل أزمات التعاقد من أجل العودة بالفريق إلى المسار الصحيح.

وأضاف عبد الملك، فيريرا عمل في الفترة الأخيرة على حل أزمة المهاجم، وبدأ الاعتماد على عمر السعيد بشكل أساسي، وتحقيق أكبر استفادة من سيف الدين الجزيري.

وأكمل عبد الملك، أعتقد أن فيريرا يسعى إلى إعادة سيف الجزيري لتقديم أداء جيد مع نادي الزمالك، ويمنحه فرص، وكذلك هناك استجابة من اللاعب التونسي.



وعن شيكابالا، قال عبد الملك، أن عقليته تطورت كثيرًا في الفترة الأخيرة، وأصبح لا يقحم نفسه في أزمات، فرحت جدًا بعدما رأيت فيديو رفض فيه سب جماهير الأهلي في إحدى مباريات الطائرة.

وأتم عبد الملك، شيكابالا نجم كبير وأسطورة في نادي الزمالك، ولابد من تكريمه ومنحه منصبا في النادي عقب الاعتزال.