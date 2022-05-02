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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يدرس التعاقد مع خليفة معلول بتوصية من جيلبرتو

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مسؤولو الأهلي يدرسون التعاقد مع تو كارنيرو ظهير أيسر نادي بترو أتليتيكو الانجولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كأحد الحلول المناسبة لتعويض غياب التونسي علي معلول.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، ترشيح اللاعب  جاء عن طريق الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي السابق والمدير الرياضي لنادي بترو أتليتكوـ والذي تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وعرض عليه  اللاعب تو كارنيرو ظهير أيسر فريقه كونه من اللاعبين الواعدين في القارة السمراء وإضافة قوية للأهلي في المستقبل حال التعاقد معه.

وأضاف شبانة، عبد الحفيظ طلب من جلبرتو مهلة من أجل عرض اللاعب على بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول وكذلك إدارة الكرة بالنادي برئاسة محمود الخطيب  لمعرفة موقف الجميع من ضم اللاعب أو غلق الملف نهائيا.

وأتم شبانة، ترشيح جلبرتو لمواطنه  تو كارنيرو جاء بعد التقارير من داخل القلعة الحمراء عن بحث النادي الأهلي عن ظهير أيسر في ظل الإصابات المتكررة للتونسي علي معلول وانتهاء عقده بعد موسمين مع النادي الأهلي وكبر سنه بجانب كثرة إصابته في الفترة الأخيرة فضلًا عن قلة مستوي محمود وحيد وابتعاده عن المشاركة مع الفريق وعدم قناعة موسيماني بمستوي اللاعب في الفترات التي شارك فيها مع الفريق الأول.

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