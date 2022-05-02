عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد "الشرطة" في مدينة ناصر

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

رافق المحافظ خلال تأدية الصلاة أيضا كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأبناء سوهاج.

التصريح بدفن طفل عقب دهسه بفنطاس في سوهاج

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ محمد عطا إمام مسجد الشرطة، ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع.

وقدم المحافظ، التهنئة لكافة أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.

IMG-20220502-WA0060
IMG-20220502-WA0060
IMG-20220502-WA0062
IMG-20220502-WA0062
IMG-20220502-WA0059
IMG-20220502-WA0059
IMG-20220502-WA0058
IMG-20220502-WA0058
IMG-20220502-WA0057
IMG-20220502-WA0057
سوهاج محافظ صلاة العيد عيد الفطر محافظ سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد وسننها.. و موعد صلاة عيد الفطر وصيغة تكبيرات العيد

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات .. دار الإفتاء تحدد التوقيت الشرعي

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. متى تبدأ وصيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2022

موضوعات متعلقة

استعدادًا لعيد الفطر.. رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مستشفيات سوهاج

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يداعب طفلة من أبناء الشهداء باحتفالية عيد الفطر| فيديو

الرئيس السيسي يصل لمقر احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء بقاعة المنارة..فيديو

ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم أول أيام العيد.. وعيار 21 يصل مستوى غير متوقع

خطيب العيد : شهر رمضان عملنا جبر الخواطر والبر والصفح

عيد عبد الملك: الجزيري أقنع فيريرا.. وعقلية شيكابالا تطورت

الرئيس السيسي يشارك في احتفالية عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء|بث مباشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهدتها أم كلثوم للملك فاروق.. ما علاقة ملعب مختار التتش والنادي الأهلي بأغنية يا ليلة العيد؟

اكتشفتها بديعة مصابني.. هل هربت الراقصة كيتي بعد اتهام رفعت الجمال لها بالجاسوسية؟

بعد تحذير الصحة العالمية .. إليك أسباب أعراض وعلاج الحصبة عند الأطفال

مسلسل توبة الحلقة الأخيرة.. مقتل توبة على يد رجال زعيم المافيا

فيديو

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ