محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد "الشرطة" في مدينة ناصر

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

رافق المحافظ خلال تأدية الصلاة أيضا كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأبناء سوهاج.

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ محمد عطا إمام مسجد الشرطة، ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع.

وقدم المحافظ، التهنئة لكافة أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.

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