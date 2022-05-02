التصريح بدفن طفل عقب دهسه بفنطاس في سوهاج

لقي طفل يبلغ من العُمر عامين، مصرعه أسفل عجلات سيارة فنطاس، أثناء لهوه أمام منزل أسرته، بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة المستشفى المركزي، مفادها وصول الطفل (يوسف. ع. م- يبلغ من العمر عامين- ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء حادث سيارة.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (علاء. م. خ- 35 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)، افاد بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل بذات الناحية إصطدمت به سيارة فنطاس، قيادة المدعو (محمد. ص. م- 33 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)؛ مما نتج عنه وفاته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

وبسؤال قائد السيارة افاد بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

تم التحفـظ على السيارة، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الطفل.