عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن طفل عقب دهسه بفنطاس في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طفل يبلغ من العُمر عامين، مصرعه أسفل عجلات سيارة فنطاس، أثناء لهوه أمام منزل أسرته، بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة المستشفى المركزي، مفادها وصول الطفل (يوسف. ع. م- يبلغ من العمر عامين- ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء حادث سيارة.

محافظ سوهاج: استمرار عمل الشوادر والمعارض ومتابعة مواقف السرفيس والأجرة ووقف المخالفات

رياضية خارقة .. أغلى سيارة في السوق السعودي موديل 2022 .. صور

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (علاء. م. خ- 35 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)، افاد بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل بذات الناحية إصطدمت به سيارة فنطاس، قيادة المدعو (محمد. ص. م- 33 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)؛ مما نتج عنه وفاته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

وبسؤال قائد السيارة افاد بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

تم التحفـظ على السيارة، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الطفل.

سوهاج جهينة طفل فنطاس سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

كيفية صلاة العيد وسننها.. و موعد صلاة عيد الفطر وصيغة تكبيرات العيد

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. متى تبدأ وصيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2022

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

موضوعات متعلقة

استعدادًا لعيد الفطر.. رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مستشفيات سوهاج

ترشيحاتنا

فضل قيام ليلة العيد وماذا يقال لإحيائها؟ .. أمور لا يعرفها البعض

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

كيفية صلاة عيد الفطر .. ماذا نقرأ فيها وعدد تكبيرات الصلاة وموعدها؟

من أحيا ليلة العيد ينجو من 3 أهوال أبرزها فزع القيامة.. فاغتنمها الآن

إمام عاشور يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري الممتاز

أهدتها أم كلثوم للملك فاروق.. ما علاقة ملعب مختار التتش والنادي الأهلي بأغنية يا ليلة العيد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهدتها أم كلثوم للملك فاروق.. ما علاقة ملعب مختار التتش والنادي الأهلي بأغنية يا ليلة العيد؟

اكتشفتها بديعة مصابني.. هل هربت الراقصة كيتي بعد اتهام رفعت الجمال لها بالجاسوسية؟

بعد تحذير الصحة العالمية .. إليك أسباب أعراض وعلاج الحصبة عند الأطفال

مسلسل توبة الحلقة الأخيرة.. مقتل توبة على يد رجال زعيم المافيا

فيديو

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ