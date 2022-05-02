اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقد إيهاب جلال لـ بعد العيد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد المصري لكرة القدم أجل توقيع عقد إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، لبعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، أن الاتفاق بين الطرفين كان توقيع العقود قبل إجازة العيد، إلا أن اتحاد الكرة فضل تأجيل التوقيع؛ لحين إنتهاء مراجعة العقد قانونيًا، كما يُفضل اتحاد الكرة توقيع العقود ثم تقديم الجهاز الفني في مؤتمر صحفي مباشرةً.

وعن سبب تأجيل التوقيع، أتم شبانة تصريحاته أنه كان من المقرر أن يُقدم الأخير قبل إجازة عيد الفطر؛ ولكن اتحاد الكرة أجل مسألة تقديم المدرب لبعد إجازة عيد الفطر؛ بسبب ردود الأفعال الغاضبة حول إيهاب جلال بعد خروجه من بطولة الكونفيدرالية مع فريق بيراميدز.