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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشري: أراهن على عودة الأهلي.. وهذا موقفي من تدريب الإسماعيلي

صدى البلد

راهن أحمد كشري نجم الكرة المصرية، على عودة النادي الأهلي للمنافسة على لقب الدوري، مؤكدًا أن الفائز باللقب هذا الموسم لم يحسم بعد.

وتابع كشري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، الأهلي سيعود للمنافسة على الدوري، وأراهن على عودته في الحقيقة كان لديه بعض الإصابات المؤثرة لكن في النهاية بديل الأهلي أفضل من الأساسي في فرق الدوري الأخرى.

وعن موقفي من تدريب الإسماعيلي، أكد كشري أنه لم يحدث أي مفاوضات رسمية مع إدارة الدراويش، مؤكدًا أنه يتشرف بترشيحه لهذا المنصب.

واختتم كشري، أتمنى أن ينهض الإسماعيلي لأنه من كبار الفرق المصرية، مشيرًا إلى موافقته على تدريبه الدراويش حال وصوله عرض ومؤكدًا على قدرته بالنهوض به من جديد.

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